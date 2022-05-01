Учебная неделя в школах будет начинаться с флага и гимна

Гимн и книга памяти

С российских флага и гимна будет начинаться учебная неделя во всех школах республики. Старт новой традиции дали накануне Дня Победы в чебоксарской школе № 59.

Напомним, идея о том, что хорошо было бы начинать школьные уроки с торжественного поднятия государственного флага, была озвучена еще в прошлом году в «Артеке». В этом году министр просвещения Сергей Кравцов инициативу дополнил, предложил, чтобы школьники не только поднимали флаг, но и исполняли гимн страны. В апреле, на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Президент России Владимир Путин в целом проект поддержал. «Что касается гимна, флага — это правильно и востребовано», — отметил он. И добавил: «Только нужно, чтобы это было сделано достойно. И там, где это невозможно организовать должным образом, лучше пока это перенести». Решено было, что петь гимн и поднимать флаг во всех школах страны будут с 1 сентября. Но в ряде регионов решили этой даты не ждать. В том числе и в Чувашии.

Как уже сообщала «СЧ», во многих школах еще в апреле ребята перед уроками исполняли гимн России. А теперь проект охватит всю республику. «Флаг и гимн передают нам память и мощь нашей Отчизны», — отметил на торжественной церемонии в 59-й школе Глава Чувашии Олег Николаев.

В этот же день в школе прошла презентация книги «Не пропали без вести», над которой работали школьные поисковые отряды. Это издание — как продолжение Книги Памяти Чувашской Республики, изданной более двадцати лет назад. За это время появились новые материалы, сухие строки «пропал без вести» заменились на истории подвигов, реальные судьбы людей. И в 2020 году в Чебоксарах был запущен проект по сбору дополнительных сведений о героях Великой Отечественной войны.

Главной его целью было найти информацию о пропавших без вести солдатах — уроженцах Чувашии, определить место их захоронения, чтобы родственники могли поклониться могилам близких людей. Работа, которая проведена поисковиками, школьниками имеет колоссальное значение, подчеркнул Олег Николаев: «И спустя 77 лет после Победы мы находим много новых фактов, которые дороги семьям погибших бойцов, позволяют найти покой в душе, продлить линию памяти».

В издание, выпущенное тиражом 300 экземпляров, внесены сведения о 639 солдатах и командирах, упоминаемых в Книге Памяти, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. Информация была почерпнута в Центральном архиве Минобороны РФ, Российском государственном военном архиве, Национальном архиве Финляндии, а также в электронных базах ОБД «Мемориал» и «Память народа». Слова благодарности школьникам и поисковикам выразили родственники погибших и без вести пропавших воинов, узнавшие о судьбе своих героев.

«Работа над изданием книги, уверена, сделала этих ребят настоящими патриотами, — отметила на презентации депутат Госдумы РФ Алла Салаева. — Они пропустили через свои сердца историю войны, историю Победы, историю нашей Великой страны!»

МЕЖДУ ТЕМ

Дефицита флагов в школах теперь быть не должно. 11 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу «Развитие образования». Документ, сообщает «Российская газета», позволит оказать поддержку в обеспечении всех школ страны государственной символикой.