В Чебоксарах почтили память героев Великой Отечественной войны

Сегодня, в день 77-й годовщины Великой Победы, состоялось возложение цветов к Вечному огню в Мемориальном комплексе «Победа» в память о защитниках Отечества.

«Зная прошлое, правду, мы всегда сможем выбрать путь, основанный на наших традициях, на подвиге и мужестве народов российского государства. Если все эти направления мы будем фиксировать в виде конкретных мероприятий, которые из раза в раз будут пробуждать эмоции, память и наполнять нас любовью к Родине, несомненно, мы сможем уверенно двигаться вперёд и строить нашу страну в соответствии с нашими целями и задачами», — сказал Глава республики Олег Николаев.

В торжественной церемонии приняли участие также депутаты Государственной Думы Анатолий Аксаков и Алла Салаева, председатель Государственного Совета Леонид Черкесов, руководители органов законодательной, исполнительной, судебной власти и правоохранительных органов республики.

Память героев пришли почтить ветераны, участники и труженики тыла Великой Отечественной войны, представители республиканского военкомата, Совета ветеранов и воины-интернационалисты, участники контртеррористических операций по установлению конституционного порядка на Северном Кавказе, офицеры товарищества «Сыны Отечества», представители политических и общественных организаций, жители города Чувашии.