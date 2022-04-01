Чувашия получила всероссийскую премию «Sport Facilities» в номинации «Лучший спортивный регион»

Премию учредили в 2014 году и вручают за заслуги в развитии профессионального и массового спорта. Награждение лауреатов прошло в Москве в рамках форума «SportB2B Expo&Forum».

«Чувашию по праву можно назвать территорией спорта. И это не голословное утверждение. Правительством республики многое делается для того, чтобы спорт действительно стал нормой жизни каждого жителя нашей республики, — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров. — Для этого мы строим новые спортивные сооружения, ремонтируем существующие, создаем условия для того, чтобы занятия спортом были по-настоящему доступными для граждан разных возрастов, профессий, увлечений».

На сегодняшний день в нашей республике регулярно занимаются спортом 50,2% жителей. Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Чувашии возводятся современные спортивные комплексы, плавательные бассейны, крытые ледовые катки, футбольные поля, спортивные площадки и стадионы.