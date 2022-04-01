Как будут работать медики в майские праздники

Для болезней, как известно, выходных и праздников не бывает. Но медики в предстоящие нерабочие дни не оставят своих пациентов без помощи. С 30 апреля по 10 мая медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях будет организована в следующем порядке:

30 апреля — по графику субботы (сокращенный на 1 час), медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8.00 до 12.00 с приемом вызовов до 11.00, работа пунктов вакцинации осуществляется с 8.00 до 12.00;

1 мая — нерабочий праздничный день, неотложная медицинская помощь оказывается с 8.00 до 13.00 с приемом вызовов до 12.00, пункты вакцинации работают с 8.00 до 13.00;

2 мая — выходной день, неотложная помощь оказывается с 8.00 до 13.00 с приемом вызовов до 12.00, работа пунктов вакцинации — также с 8.00 до 13.00;

3 мая — по графику субботы, медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8.00 до 13.00 с приемом вызовов до 12.00, пункты вакцинации работают с 8.00 до 13.00;

4, 5, 6 мая — рабочие дни;

7 мая — по графику субботы, медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8.00 до 13.00 с приемом вызовов до 12.00, пункты вакцинации работают с 8.00 до 13.00;

8, 9 и 10 мая — выходные и нерабочие праздничные дни, неотложная медицинская помощь оказывается с 8.00 до 13.00 с приемом вызовов до 12.00, пункты вакцинации работают с 8.00 до 13.00.

Детская молочная кухня и раздаточные пункты: 30 апреля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 мая — по обычному графику; 1 и 9 мая — нерабочие праздничные дни.