ЕГОРОВ ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ

28 апреля 2022 года на 98-м году жизни скончался выдающийся педагог, заслуженный работник высшей школы Чувашской Республики, ветеран педагогического труда, участник Великой Отечественной войны, организатор первого в России Музея материнской славы, декан факультета начальных классов (ныне психолого-педагогический факультет) Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева, кандидат педагогических наук, доцент Дмитрий Егорович Егоров.

Д.Е. Егоров родился 4 ноября 1924 года в д. Ситмиши Урмарского района Чувашской АССР. Окончил Канашское педагогическое училище, Ленинградское ордена Ленина Краснознаменное училище военных сообщений имени М.В. Фрунзе, с отличием исторический факультет Казанского государственного педагогического института, аспирантуру Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина.

С 1941 года Дмитрий Егорович начал свою трудовую деятельность в качестве учителя начальных классов в Шихабыловской семилетней школе Урмарского района. В 1947-1950 гг. работал учителем и завучем в Анаткасинской неполной средней школе, в 1950-1955 гг. – инспектором и заведующим Урмарским районным отделом народного образования, 1955-1961 гг. – секретарем РК КПСС и председателем исполкома Урмарского райсовета депутатов трудящихся, 1961-1967 гг. – министром просвещения ЧАССР, заведующим кабинетом педагогики Чувашского института усовершенствования учителей, директором средней школы рабочей молодежи № 5, преподавателем ЧГПИ имени И.Я. Яковлева.

С 1968 года вся трудовая деятельность Д.Е. Егорова связана с Чувашским государственным педагогическим институтом имени И.Я. Яковлева. Здесь он прошел путь от старшего преподавателя, доцента до заведующего кафедрой педагогики и методики начального обучения, декана факультета начальных классов, проректора по заочному обучению. Дмитрий Егорович внес неоценимый вклад в реализацию инновационных программ и технологий практической подготовки будущих учителей, широко внедрял технологии проблемного и контекстного обучения, стал инициатором открытия в университете новых востребованных специальностей и укрепил материально-техническую базу факультета. Дмитрия Егоровича отличали профессиональная компетентность, стратегическое мышление, управленческая культура, умение работать с людьми и взаимодействовать с ними.

Научная деятельность Д.Е. Егорова направлена на исследование истории просвещения и педагогической мысли чувашского народа. Талантливый организатор педагогического образования, незаурядный ученый, ему принадлежит более 100 научных трудов. Написанные им книги и монографии, посвященные важной роли женщины в семье, производстве, науке, составляют золотой фонд отечественной педагогической науки.

По его инициативе в ЧГПИ имени И.Я. Яковлева в 1983 году открыт первый в России Музей материнской славы и лаборатория по воспитанию у детей уважения и любви к матери. Сегодня музей представляет собой инновационную творческую лабораторию, где каждый посетитель включается в активную самостоятельную этнопедагогическую деятельность по изучению материнской педагогики. Предметный фонд Музея материнской славы является научно-методической базой для образовательных организаций республики и сопредельных регионов, позволяет преподавателям и обучающимся творчески подходить к изучению жизни женщин-матерей земли чувашской.

Д.Е. Егоров – истинный патриот своей Родины, высоконравственный, сильный духом человек, участник Великой Отечественной войны, офицер Советской Армии. За боевые заслуги и героизм он награжден орденом Отечественной войны II степени, 12 медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги». Дмитрий Егорович отмечен государственными наградами: нагрудными знаками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», нагрудным знаком имени Г.Н. Волкова «За достижения в педагогике», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЧАССР, обкома ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ, Чувашского комитета защиты мира. Его имя занесено в Книгу Почета Трудовой славы Урмарского района. Д.Е. Егоров – дважды депутат Верховного Совета Чувашской Республики, заслуженный работник высшей школы Чувашской Республики, заслуженный работник культуры Чувашской Республики и Российской Федерации, почетный академик Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики.

Светлая память о Дмитрии Егоровиче Егорове, патриархе отечественной педагогики, Учителе с большой буквы, талантливом ученом, мудром руководителе, ставшем настоящей легендой и гордостью Чувашии и России, навсегда останется в сердцах его современников и потомков.

Ректорат ЧГПУ имени И.Я. Яковлева.