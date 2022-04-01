АЛЛА САМОЙЛОВА

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

«Система мониторинга движения лекарственных препаратов в полной мере заработала в стране в период пандемии, с 1 июля 2020 года. И на сегодняшний день благодаря этой системе мы можем с уверенностью сказать, какой лекарственный препарат, где и в каком количестве имеется. А благодаря системе ввода в гражданский оборот мы можем четко сказать, сколько, каких лекарственных препаратов было ввезено и выпущено в оборот в стране. Действительно, в марте в аптеках был ажиотажный спрос, люди запасались лекарственными препаратами. В основном это были лекарства, которые пациенты уже принимают длительный срок. Но сегодня мы видим, что почти все эти препараты, на которые был ажиотажный спрос в марте, в достаточном количестве имеются практически во всех субъектах страны и во всех аптечных организациях».

(Из беседы с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным)