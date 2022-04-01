Субсидию на сельское жилье получат и лесники

Медпомощь беженцам оказывается наравне со всеми

Расходы по госпрограмме «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» уменьшаются на 1,9 млрд рублей. Это связано с перераспределением средств из резервного фонда, направленных на оплату контрактов и обязательств

2021 года. Об этом доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков на вчерашнем заседании правительства.

Часть средств была направлена на повышение и обеспечение своевременной выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы, прежде всего, в рамках исполнения майских указов Президента страны. А также в связи с увеличением минимального размера зарплаты. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики» дополняется осуществлением контроля за соблюдением федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Внесен ряд изменений и в республиканскую госпрограмму «Развитие потенциала государственного управления». По докладу руководителя Госслужбы Чувашской Республики по делам юстиции Дмитрия Сержантова, на 2022 год предусматривается увеличение выплат на страхование госслужащих, а также на организационное обеспечение мировых судей. Возрастает и сумма расходов на обеспечение проведения выборов во вновь образованных муниципальных округах и в другие представительные органы.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Мы сейчас с этим соглашаемся, но к следующему бюджетному циклу следовало бы критически проанализировать мероприятия в части совершенствования кадрового резерва. Мы уже обсуждали эти вопросы, здесь, очевидно, большой пласт работы. А самое главное, мы должны перезагрузить эту работу таким образом, чтобы она соответствовала миссии и задачам, стоящим в настоящее время».

Согласно принятому постановлению уточняется действующий порядок присвоения звания «Ветеран труда» и выдачи соответствующего удостоверения. Для этого граждане, имеющие трудовой стаж не менее 37 лет и 6 месяцев для женщин и 42 лет и 6 месяцев для мужчин, самостоятельно представляют документы, содержащие сведения о трудовой деятельности. В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» органы Пенсионного фонда России при предоставлении государственной услуги сведения об осуществлении трудовой деятельности за период с 1 января 2020 г. представляют их органам государственной власти на основании межведомственного электронного взаимодействия, если гражданин не представил данные сведения самостоятельно, пояснила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. На сегодня в республике проживает 63,5 тыс. ветеранов труда. Ежегодно такое звание присваивается порядка 5 тыс. жителям республики.

Перечень граждан, желающих обзавестись жильем на селе с помощью социальной выплаты, расширяется. Кроме работающих непосредственно в АПК и сельской соцсфере, теперь такую субсидию смогут получить и работники органов государственной власти, занимающиеся охраной, защитой, воспроизводством лесов, а также состоящие в подведомственных им организациях.

Соответствующие поправки в действующее правительственное постановление озвучил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Он также отметил, что продлевается и срок действия свидетельства о предоставлении социальной выплаты с 1 года до двух лет при направлении социальной выплаты на строительство жилья. По данным министра, в рамках программы комплексного развития сельских территорий в нынешнем году планируется улучшить жилищные условия 19 сельских семей республики.

На заседании утверждены изменения и в ряд других правительственных документов. В частности, постановлением Правительства России от 6 марта 2022 года установлено, что гражданам России, Украины, Донецкой и Луганской народных республик и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на данных территориях, вынужденно их покинувшим и прибывшим в Российскую Федерацию в экстренном массовом порядке, бесплатно оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая обеспечение лекарственными препаратами, проводятся профилактические прививки.

Также бесплатно оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в неотложной форме. Данные нормы согласно принятым поправкам в действующее постановление правительства Чувашии распространяются и на правила предоставления средств на эти цели из республиканского бюджета Чувашии.