Чувашия приглашает снимать кино

Развивать креативные индустрии и кинопроизводство в регионе намерено Правительство Чувашии благодаря сотрудничеству с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения и Агентством стратегических инициатив. Соглашение подписано на днях. Как сообщает ИА «Чувашинформ», Чувашия стала девятнадцатым регионом страны, присоединившимся к проекту «Кино России». Стороны договорились о создании стимулов для привлечения съемочных групп в нашу республику, развитии собственной кинематографической базы и туризма, ведь о Чувашии теперь заговорят как о киноплощадке. Региональные власти надеются, что приезжающие режиссеры пополнят список своих локаций красивыми пейзажами и прекрасными достопримечательностями, а республика сможет увеличить туристический поток и создать дополнительные рабочие места. У молодых людей появится возможность реализовать себя в творческих профессиях, не уезжая за пределы республики.