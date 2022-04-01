5484 ветерана получат открытки от Путина

Поздравительные открытки от Президента России Владимира Путина ко Дню Победы получат 5484 жителя республики — ветераны войны, труженики тыла, блокадники.

Персональные поздравления адресатам, сообщает Отделение ПФР по Чувашии, доставят независимо от их места жительства. Если ветеран будет временно отсутствовать по месту проживания, адрес доставки уточнят и письмо направят по уточненному адресу.

А доставку ежегодной единовременной выплаты ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов почта уже завершила. В этом году выплату в 10 тысяч рублей в Чувашии получил 141 ветеран войны. Для удобства, как и всегда, средства им перечислялись одновременно с пенсиями. Сама выплата существует в стране с 2019 года.