Чувашия готовится к празднованию 9 Мая

И прогремит победный салют…

«Вальс Победы», «Бессмертный полк», «Вахта памяти», прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники, праздничный салют — все это и многое другое ожидает жителей республики менее чем через две недели. 9 Мая люди ждут и беспокоятся: сейчас, когда пандемия отступила, пройдет ли День Победы, наконец, в привычном формате? Судя по запланированным мероприятиям, озвученным на недавнем заседании оргкомитета под председательством Главы Чувашии, — да. Настрой у организаторов оптимистичный. Уже готовятся открытки для ветеранов, в порядок приводятся памятники воинам-освободителям,

в столице Чувашии вовсю репетируют парад…

Без «тридцатьчетверки», но с парашютистами

День Победы в Чебоксарах, как всегда, начнется с церемонии возложения цветов к Вечному огню в 10.00 в Мемориальном парке «Победа». Одно из самых ожидаемых событий, конечно, парад. Уже прошли четыре «тренировки» пешей и механизированной колонн. Еще одна, совместная, намечена на 28 апреля.

«Не зачастили ли?» — обеспокоены автолюбители, поскольку центр города то и дело перекрывают. Но организаторы просят потерпеть, ведь в этом году из-за непогоды репетиции начались позднее, чем обычно. Генеральный же прогон запланирован на 8 мая.

По словам заместителя военного комиссара Чувашии Сергея Сергеева, парад, как и в прошлом году, состоится на площади Республики, ровно в полдень. Несмотря на отсутствие в этом году подразделения Росгвардии в составе расчета, количество личного состава не уменьшилось, добавились две кадетские коробки от новочебоксарской Академии технологии и управления и Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Всего дружным строем по площади нынче пройдут около 1100 человек.

Готовится к параду и техника. Сотрудники военкомата с помощью специалистов компаний «Дорисс» и «Водоканал» проверяют, все ли узлы и агрегаты работают, чтобы военный транспорт во время парада внезапно не встал посреди площади. К празднику все машины и артиллерийские орудия нужно отмыть, подремонтировать, подкрасить и отполировать до блеска.

В целом техники в этом году будет больше, сказал Сергей Владимирович. Это образцы вооружения времен Великой Отечественной войны: комплексы противовоздушной обороны, зенитки и другая артиллерия. Проедут в строю и старые артиллерийские тягачи ГАЗ-67, ГАЗ-69, автомобиль «Додж» (такие грузовики поставлялись в годы войны по ленд-лизу) и многое другое.

А вот танка Т-34 в колонне военной техники снова не будет. Заместитель военкома не стал вдаваться в подробности почему. Но в кулуарах после заседания некоторые участники собрания высказались, что везти легендарную боевую машину на трале как-то непрезентабельно, ветераны негативно к этому относятся, считая, что славная «тридцатьчетверка» должна идти своим ходом. К тому же это дорого: поднятие многотонной махины с помощью мощного крана и перевозка тралом, по некоторым данным, обойдутся примерно в полмиллиона рублей. Вот если бы отремонтировать машину да переобуть ее в резиновые гусеницы. Но такое под силу разве что такому крупному промышленному предприятию, как «Тракторные заводы», обсуждали коллеги…

Будут на параде и бронетранспортеры, и другие специализированные машины. Из современного: артиллерийские системы, спецтранспорт Козловского и Шумерлинского комбинатов автофургонов. Правда, пока не решен вопрос со стоянкой для крупногабаритной техники. Чтобы такие тяжеловесы не беспокоили городские мосты, предлагается сделать для них стоянку на территории автобазы почтовой связи на Ишлейском шоссе. Обещают на параде и участие парашютистов, метеопрогноз на 9 Мая пока хороший.

К шествию полка присоединятся жители ДНР

Сразу после парада (около часу дня) по площади Республики пройдет шествие Бессмертного полка, доложил руководитель администрации Чебоксар Денис Спирин. Собираться участники начнут в 11.30, как и раньше, в сквере Национальной библиотеки. Конечная точка маршрута — Красная площадь.

Кстати, в акции планируют участвовать и вынужденные переселенцы Донбасса, которые сейчас временно проживают в жилых корпусах Центра одаренных детей и молодежи «Эткер», сообщила руководитель Минтруда Чувашии Алена Елизарова. Глава республики поручил проработать все организационные вопросы и помочь людям с подготовкой портретов и штендеров.

Одна из самых красивых и трогательных акций «Вальс Победы», по словам Дениса Спирина, пройдет в 15.00 на площадке возле Дворца культуры имени П.П. Хузангая. Ограничений по возрасту нет. Чтобы принять участие, нужно прийти на репетицию, выучить движения и станцевать вальс вместе со всеми. К слову, график и место проведения тренировок можно найти в группе ВКонтакте танцевальной студии «Ритм» с хештегом #ВальсПобедыЧебоксары.

Завершится День Победы театрализованным концертом на Красной площади. А вот праздничный салют, запланированный поначалу на 10 вечера, по предложению руководителя Администрации Главы Чувашии Вячеслава Борисова решили перенести на час раньше, поскольку ближе к восьми вечера солнце уже зайдет. Таким образом, победный залп прогремит в 21.00. Работу общественного транспорта продлят до полуночи.

О других мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Великой Победы, рассказала на заседании руководитель Минкультуры республики Светлана Каликова. Так, в Республиканском центре народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» будет организована праздничная программа «Река памяти». В Чувашском государственном театре кукол состоится премьера иммерсивной постановки «Память нашу не стереть годами». В Доме дружбы народов пройдет круглый стол «Великая Отечественная война в межнациональном пространстве: события, участники, символы». Свою патриотическую программу предложат музеи и библиотеки. На подготовку и проведение праздничных мероприятий в честь Дня Победы в республиканском бюджете предусмотрено 3 млн рублей.

Памятники приведут в порядок

В преддверии Дня Победы традиционно приводятся в порядок памятники, обелиски, стелы, воинские захоронения. Помогают школьники, активисты, сотрудники учреждений культуры и местных администраций, да и просто неравнодушные люди.

Как рассказала Светлана Каликова, в Чувашии насчитывается 1419 мемориальных объектов и 293 воинских захоронения, в том числе 91 мемориал «Вечный огонь». Многие сооружения сейчас ремонтируются и реставрируются. На эти работы, а также благоустройство прилегающих территорий муниципалитеты планируют направить около 8 млн рублей. Благодаря федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» нынче должны отремонтировать семь воинских захоронений в Канашском, Порецком, Урмарском, Чебоксарском, Шумерлинском и Янтиковском районах.

В Чебоксарах, уведомил Денис Спирин, находятся 14 памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны: два мемориала и 12 монументов. В МК «Победа» сейчас восстанавливают брусчатые дорожки, обновляют экспонаты музея боевой техники под открытым небом. У мемориала, посвященного воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны, что находится на улице Богдана Хмельницкого, высадят цветы, покрасят бордюры. Все работы по благоустройству, помывке, покраске памятников, обновлению надписей глава администрации распорядился завершить к 5-7 мая.

Олег Николаев поручил руководителям администраций городов и районов республики, где еще не успели прибраться, активнее взяться за работу, привести все памятники в порядок и обеспечить охрану таких мест.

Больше внимания и заботы

О том, как сегодня поддерживают ветеранов в жилищном вопросе, доложил первый заместитель руководителя Минстроя Чувашии Владимир Максимов. Впрочем, в очереди на приобретение жилья уже нет непосредственных участников Великой Отечественной войны, но есть вдовы. В списке их шесть. Пять получили свидетельство о праве на получение соцвыплат, а четыре уже приобрели жилье. Есть небольшой дефицит в 1,7 млн рублей, но вопрос будет отработан с федеральным центром, чтобы деньги дошли до адресата, пообещал Владимир Максимов. Единовременная выплата по выданным свидетельствам сейчас составляет 2 млн 203 тыс. рублей на человека.

Как ветеранам Великой Отечественной войны оказывается медицинская помощь, рассказал вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. На медицинском обслуживании, включая тружеников тыла, по его словам, находятся 5893 человека. Из них лишь 150 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. В этом списке также вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Многие из них уже не могут самостоятельно ходить, в постоянном уходе нуждаются около 36% ветеранов, поэтому помощь им оказывается на дому, бригада узких специалистов по графику выезжает в деревни и села.

К сожалению, с каждым днем живых свидетелей тех событий становится все меньше. Тем больше внимания, заботы, чуткости необходимо уделить этим людям, отметили участники заседания. И это, пожалуй, самое меньшее, что можно сделать для тех, чьими руками была выкована Победа.

МЕЖДУ ТЕМ

Город украсят к празднику

По словам главы администрации Чебоксар Дениса Спирина, на этой неделе началось праздничное оформление столицы республики к майским праздникам. Город украсят тематические баннеры, флаги, преобразятся полсотни транспортных остановок.

На помощь придут и волонтеры, которые к тому же еще и помогут ветеранам с уборкой квартиры, балконов, помоют им окна. Вместе с районными администрациями запланированы поздравления ветеранов во дворах. А вчера стартовала акция «Георгиевская ленточка». Продлится она также 1 и 3 мая. С 9 утра до 11 часов ленточки будут раздавать на Красной площади, чебоксарском Арбате, возле Дома мод, на остановке «Улица Николаева» и около МТВ-центра. С 11 до 13 часов их можно получить возле торговых центров «Каскад», «Волжский», «Диапазон», а также на остановках «Энергозапчасть» и «Мир Луксор». За несколько дней волонтеры раздадут 40 тыс. символов памяти и воинской славы.

Дошколята встанут в строй

Школьники присоединятся к Всероссийской вахте памяти. Более 6 тыс. юных чебоксарцев выразят слова благодарности ветеранам, вручат им цветы в знак уважения и признания их подвига. В соцсетях запустят челленджи «По улицам Победы моего города», «О тебе пою, Отечество» и городской фестиваль «Юный блогер: выдающиеся земляки», дети расскажут о земляках-героях Великой Отечественной войны, а также об улицах города, названных в честь легендарных участников войны. Ярким событием празднования Дня Победы станет и патриотический парад дошколят, который состоится на Красной площади 8 мая в 10.00. Строем пройдут около 2 тысяч маленьких патриотов.

Кстати

Торжественное прохождение парадных расчетов и военной техники, а также шествие Бессмертного полка в Чебоксарах будут транслироваться в прямом эфире НТРК Чувашии, в видеохостинге Rutube, официальной группе Чувашской Республики ВКонтакте, на сайтах ГТРК «Чувашия» и сурскийрубеж.рф, сообщила на заседании оргкомитета по подготовке ко Дню Победы руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина.