Кто споет о Родине на всю страну?

В Чувашии началось народное голосование за участников марафона патриотической песни «С чего начинается Родина», организованного медиахолдингом ВГТРК. Лучшие исполнители из каждого региона страны станут участниками 12-часового телемарафона на платформе «Смотрим.ру», в эфире телеканалов и радиостанций ВГТРК. Большой концерт всех региональных победителей фестиваля будет транслироваться на всю страну 12 июня,

в День России.

На региональный этап марафона поступило более 40 заявок, сообщают в ГТРК «Чувашия». Темы исполнители выбрали самые разные — военная классика, современные лирические песни о России, патриотические произведения. Теперь нужно отобрать десяток лучших конкурсантов — тех, кто примет участие в окружном этапе марафона. Голосование на сайте телерадиокомпании продлится до 30 апреля.