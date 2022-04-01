Жителям Чувашии предлагают оценить работу портала органов власти

Оценить портал органов власти cap.ru предлагает Минцифры Чувашии на сайте «Народный контроль». Пользователей просят поделиться мнением относительно качества этого источника информации и внести свои предложения по его обновлению. Опрос включает 10 вопросов. Например, доверяете ли вы порталу, устраивает ли скорость сайта, удобен ли он? Анкетирование займет не более пяти минут, уверяют организаторы. Зато это поможет в будущем улучшить главный информационный ресурс органов власти Чувашии, который, между прочим, более 25 лет остается бессменным источником актуальных новостей о регионе и объединяет более семисот сайтов органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления и госучреждений республики. По мнению руководителя Минцифры Чувашии Кристины Майниной, портал должен быть максимально удобен в использовании для всех без исключения. Опрос продлится до 10 мая.