В Мариинском Посаде скоро появится новый спортивный объект

Контракт на строительство открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий подписали Республиканская служба единого заказчика и АО «ПМК-8».

Спортивный объект возводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В структуре стадиона предусмотрено футбольное поле с искусственным газоном размером 70х110 м, беговые дорожки с синтетическим покрытием, трибуна для зрителей на 270 мест, баскетбольная и волейбольная площадки, а также раздевалки, душевые, комнаты инструктора и медперсонала, сообщили в Минспорта Чувашии. Построить спортобъект должны достаточно быстро — к 31 октября 2022 года. Заниматься на новом стадионе будут воспитанники спортшколы ФСК «Мариинский» имени Елены Николаевой.