Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашии

«Всех муниципальных и государственных служащих объединяет одно стремление, одно большое дело — сделать жизнь граждан в нашей любимой республике комфортнее и лучше. Как сказал о местном самоуправлении Президент России Владимир Путин: «У этого самого близкого к людям уровня публичной власти огромная сфера ответственности». Сегодня местное самоуправление в республике, как и во всей стране, находится на пороге перемен. До конца 2022 года завершится трансформация сельских районов Чувашии в муниципальные округа, главная цель которой — обеспечение наиболее эффективного развития территорий в интересах населения. Переход на одноуровневую систему позволит консолидировать финансовые ресурсы, ускорить управленческие процессы, чтобы четко и быстро реагировать на запросы жителей и решать первоочередные проблемы».

(Из поздравления с Днем работников местного самоуправления)

Опубликовано: 20 апреля 2022 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.