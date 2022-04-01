ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии

«Всех муниципальных и государственных служащих объединяет одно стремление, одно большое дело — сделать жизнь граждан в нашей любимой республике комфортнее и лучше. Как сказал о местном самоуправлении Президент России Владимир Путин: «У этого самого близкого к людям уровня публичной власти огромная сфера ответственности». Сегодня местное самоуправление в республике, как и во всей стране, находится на пороге перемен. До конца 2022 года завершится трансформация сельских районов Чувашии в муниципальные округа, главная цель которой — обеспечение наиболее эффективного развития территорий в интересах населения. Переход на одноуровневую систему позволит консолидировать финансовые ресурсы, ускорить управленческие процессы, чтобы четко и быстро реагировать на запросы жителей и решать первоочередные проблемы».

(Из поздравления с Днем работников местного самоуправления)