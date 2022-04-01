Дань уважения и благодарности

«Мы не можем и не имеем права забывать о людях, которые в лютые морозы, голодные и замерзшие рыли окопы, землянки, возводили блиндажи и противотанковые рвы…» — таков был лейтмотив межрегионального марафона «Подвиг в тылу», который 19 апреля посетил город Козловку.

В районном Доме культуры, впрочем как и в Ядрине, и Цивильске, зал в основном был заполнен учащимися местных школ. «Это очень правильно, ведь знание и уважение к своей истории развивает чувство сопричастности и ответственности за будущее своей страны», — были единодушны высокие гости, министр культуры республики Светлана Каликова, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, архивист Федор Козлов.

Отметив, что марафон — совместный проект двух республик, Чувашии и Татарстана, Светлана Каликова подчеркнула: «Подвиг в тылу» — это дань глубокого уважения и благодарности строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Пусть для вас он будет еще одной возможностью заинтересоваться своей историей». Коснулась министр в своей речи и строительства памятника: «Козловский район был выбран для возведения самого крупного на территории республики мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей». Он станет туристически привлекательным объектом как для жителей Чувашии, так и России».

Кстати, марафон в Козловке был заключительным для Чувашии, уже сегодня «Подвиг в тылу» принимает Татарстан. Первым его встречает село Большие Кайбицы. На следующий день, 22 апреля, марафон доберется до Тетюш, 23 апреля — до Буинска, а 24-го — до Апастова.

Напомним, череду мероприятий 4 мая завершит праздничный концерт, посвященный 80-летию завершения строительства оборонительных рубежей. На сцене Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая выступят творческие коллективы и артисты обеих республик.

К СЛОВУ

Памятник, возводимый строителям рубежей в Козловке, — не самый первый. Первыми дань строителям Сурского рубежа отдали жители Мордовии еще в 2002 году. В 2010 году обелиск в память сооружения Казанско-Сурского оборонительного рубежа появился и в Мариинско-Посадском районе Чувашии. А в 2015 году подвиг тружеников рубежей обессмертили и жители села Порецкое.