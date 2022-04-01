У «Чебоксарских ястребов» осталась последняя возможность…

Баскетболисты «Чебоксарских ястребов» в родных стенах в рамках суперлиги-2 сыграли первый матч в серии за третье место. В столицу нашей республики приехал принципиальный соперник — команда «Тамбов». Встречи с этим оппонентом всегда получаются жаркими, эмоциональными. Вот и сейчас игра не стала исключением…

История встреч между чебоксарцами и тамбовцами насчитывает множество матчей. «Заклятые» соперники встречались и в прошлом сезоне на стадии плей-офф — в невероятной по драматургии двухматчевой серии в полуфинале «ястребы» выиграли с преимуществом в одно очко. С того противостояния составы обеих команд претерпели существенные изменения, но градус противостояния никак не понизился.

И вот игра стартовала с дальнего попадания Артема Степанцова, который передал «привет» защите тамбовчан. Казалось бы, нужно и дальше таким образом действовать, но… Гости были «не лыком шиты» — баскетболистам «Тамбова» удалось завладеть инициативой. Титанические усилия подопечных Алексея Миронова оставляли команду в игре. Например, центровой «ястребов» Сергей Жульков, ростом более 2 метров, ложился за мячом на паркет и яростно перехватывал его у соперника. Это очень понравилось тренеру нашей команды Алексею Миронову, который призывал своих баскетболистов быстро переходить из защиты в атаку.

А визави Алексея Владимировича тренер «Тамбова» Олег Игумнов и вовсе вел себя сверхэмоционально — один раз даже бросил свою тактическую планшетку на пол, выражая недовольство судейскими решениями. А спустя короткое время начал жестикулировать в сторону арбитров — им ничего не оставалось, кроме как наказать тренера гостей техническим фолом.

Еще в третьей четверти «ястребы» вцепились в соперника и приближались к нему, но в концовке шанса на победу у подопечных Алексея Миронова уже практически не было. В итоге гости из Тамбова увезли победу со счетом 78:70.

«В начале встречи плохо играли в защите, ближе к середине смогли стабилизировать игру, но в концовке нам не хватило физики, — поделился мнением игрок «Чебоксарских ястребов» Павел Новиков. — В следующем матче с «Тамбовом» нужно не дать сопернику свободных бросков, в защите сыграть более слаженно, а в нападении поймать свою игру».

Теперь у «ястребов» остался последний шанс побороться за медали — 23 апреля в Тамбове состоится второй матч серии.

НАПОМНИМ

В нынешнем сезоне встречи в плей-офф проводятся в новом формате — до двух побед одной из команд.