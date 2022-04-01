Планерка Главы: импортозамещение, догазификация, повышение финансовой грамотности

Достигнутые позитивные результаты в минувшем первом квартале — следствие того, что правительство республики взяло хороший темп в начале года, сказал Глава Чувашии Олег Николаев на вчерашнем еженедельном совещании при обсуждении итогов социально-экономического развития региона в январе — марте. Однако сложившаяся неблагоприятная ситуация «нас будет «догонять» в предстоящем периоде».

ПОРУЧЕНИЕ.

Закрепить и развивать тенденции импортозамещения. Активно включиться в проект «Сильные идеи для нового времени».

Рост в промышленности составил 1,3% к прошлогоднему первому кварталу. А в АПК еще заметнее — на 11%, в том числе производство мяса — на 20%, молока — на 3,6%, яиц — на 28,3%. На 47,9% возрос ввод жилья. На 4,5% увеличился оборот розничной торговли, в то же время снизился внешнеторговый оборот, доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Но не стояла на месте и инфляция — в марте она составила 10,8% к декабрю 2021 года.

Основной вклад в нее вносит рост цен на непродовольственные товары — на 13,9%, тогда как продовольственная инфляция на уровне 10,3%, уточнил министр. Динамика — в пределах среднероссийских показателей и относительно невысокая среди регионов ПФО на отдельно социально значимые продовольственные товары. При этом на 14,2% в республике выросла номинальная средняя зарплата, правда, реальная, с учетом инфляции — только на 1,7%. Стабильной остается ситуация на рынке труда — уровень регистрируемой безработицы составляет 0,8%.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Здесь все в наших руках, чтобы такие проекты сформировывались в виде конкретных производственных площадок. По данным структур по поддержке бизнеса, почти вдвое выросло количество обращений в части моделирования проектов в сфере импортозамещения. Это надо и далее стимулировать и развивать. В том числе в рамках программы «Сильные идеи для нового времени», инициированной Президентом страны. В этот процесс должны активно вовлекаться как министерства, так и муниципалитеты».

Исполнение консолидированного бюджета по доходам в первом квартале составило 19,4 млрд рублей, по расходам — 14,8 млрд, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Эти показатели несколько ниже, чем за тот же прошлогодний период. Доходы республиканского бюджета — в объеме 17 млрд рублей, расходы — 12,7 млрд. Существенно выросли собственные поступления. В то же время отмечается снижение налога на прибыль, но поступления НДФЛ по консолидированному бюджету выросли на 7%, на чем сказался рост средней зарплаты. Госдолг на 1 марта составил 7,9 млрд рублей, или 21,6% к собственным доходам.

Касаясь эффективности исполнения бюджета главными распорядителями средств, министр отметил хорошую работу Минтруда, Минздрава, Минспорта, Минцифры. В то же время ниже среднереспубликанского уровня показатели у Минэкономразвития, Минсельхоза, Госветслужбы.

Олег Николаев нацелил на планомерное использование возможностей, которые при всем негативе все же открывает сложная ситуация. Это, прежде всего, поиск в импортозамещении. Работа идет достаточно активно, и принятые на федеральном уровне решения в этом направлении дают еще больше возможностей.

ПОРУЧЕНИЕ.

На особом контроле держать ход работ по программе газификации в чебоксарском Заволжье.

О ходе реализации программы догазификации рассказал вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов. На сегодня подано 3967 заявок от хозяев домовладений. 3407 из них приняты, заключено 2666 договоров. По 1107 договорам трубы уже доведены до границ участков домовладений, 801 подключилось к голубому топливу. В 2022 году намечено газифицировать 1873 дома.

Правительством Чувашии сформированы и направлены оператору сводный и пообъектный планы-графики догазификации, сказал министр. По словам генерального директора АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Александра Бусыгина, с их стороны будет направлена единому оператору заявка на получение средств на продолжение работ по догазификации. Потребность составляет более 611 млн рублей, что будет обеспечено в полном объеме. Однако проблемы при подведении газа имеются. Одна из них — случающиеся отказы со стороны хозяев домовладений ввиду отсутствия личных средств на софинансирование работ.

Глава республики заострил внимание на ходе газификации чебоксарского Заволжья. По словам главы администрации Чебоксар Дениса Спирина, средства для этого выделены в полной потребности, до 1 мая должны быть заключены договоры.

ПОРУЧЕНИЕ.

Минобразования и главам муниципалитетов обеспечить подключение общеобразовательных организаций к образовательным платформам повышения финансовой грамотности. Совместно с Минэкономразвития разработать и утвердить к началу следующего учебного года план мероприятий, который должен быть обсужден в рамках координационного совета.

Олег Николаев высоко оценил прошедший в Чувашии первый в России окружной форум «Повышение финансовой грамотности в ПФО: тренды, задачи, перспективы». Главными его результатами для нашей республики должно стать широкое внедрение платформ финансовой грамотности в сфере образования. Необходимо сформировать соответствующие каналы коммуникаций.

Докладывая об итогах форума, Михаил Ноздряков напомнил, что предложение о его проведении было внесено Главой Чувашии на Московском финансовом форуме в сентябре прошлого года. Встреча в Чувашии прошла на высоком уровне, в чем, кроме основных организаторов, немалая заслуга также депутатов Госдумы РФ от республики, сказал Ноздряков. Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова рассказала об итогах прошедшего в Чебоксарах XXVI Международного балетного фестиваля.