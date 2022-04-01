Жители Чувашии поддержали российских военнослужащих в нелегкие дни

«Дорогой солдат! Я знаю, как трудно тебе сейчас, именно поэтому очень хочу поддержать тебя… Пожелать, прежде всего, скорейшего возращения домой. Мы тебя очень любим и ждем. Верим, что ты придешь живой и невредимый».

Такой теплотой и надеждой наполнены письма школьников, адресованные тем, кто участвует в спецоперации на Украине. Вместе со сладостями и детскими рисунками на днях их отправили из Чувашии для поддержки наших солдат.

Сбор подарков организовали представительницы Союза женщин Чувашии совместно с администрацией Чебоксар, откликнувшись на инициативу Союза женщин России «Письмо солдату». Акцию поддержали во всех городах и районах Чувашии, и за несколько дней жители республики собрали более тысячи коробок с презентами для защитников. В них — печенье, крекер, вафли, конфеты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе. Всего более восьми тонн — целый грузовик. Получив подарки, письма и рисунки, уверены организаторы, каждый, кто сейчас вдали от дома, непременно ощутит поддержку и заботу.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Сейчас мы доставляем грузы не только на территорию Донецкой и Луганской народных республик, но и на территорию других областей, которые на сегодняшний день функционируют как независимые от действующей киевской власти, и эта работа важна и нужна».

Это, кстати, уже не первая отправка посылок, собранных жителями Чувашии. Первого марта, напомним, из республики на Донбасс направили 20 тонн гуманитарной помощи, а 18 марта, в день восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией из Чувашии выехала колонна из пяти фур с гуманитарным грузом.

Чувашия помогает и деньгами. Как сообщила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, в благотворительный фонд от жителей и организаций республики уже поступило более 11 млн рублей. А самый большой взнос сделал 94-летний ветеран войны и труда Анатолий Подгорнов из Алатыря. Он пожертвовал 400 тысяч рублей детям Донбасса, пострадавшим от обстрелов ВСУ. «В Донецкой и Луганской республиках бомбят дома, в которых живут дети и такие же, как я, пенсионеры. Это же фашизм. Мне жаль, что Украина стала территорией горя…» — сокрушается ветеран.