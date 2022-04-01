Бесплатную юридическую помощь теперь можно получить в МФЦ

«Это новый и удобный для населения формат оказания бесплатной правовой помощи малоимущим, — говорит руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов. — Гражданам не нужно искать адвоката, который занимается оказанием бесплатной юридической помощи, узнавать его адрес, телефон, график работы. Можно обратиться в офис МФЦ, в котором оборудованы специальные рабочие зоны для адвокатов».

Новый сервис появился благодаря соглашению о взаимодействии в сфере оказания бесплатной юридической помощи, заключенному между Адвокатской палатой республики и Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Минэкономразвития Чувашии, сообщают в Госслужбе по делам юстиции. На базе центров высококвалифицированные юристы проконсультируют граждан, помогут им в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случаях, предусмотренных законом «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике».

Прием адвокатов будет проходить в 10 офисах МФЦ, расположенных в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Козловка, в поселках Урмары и Кугеси, в селах Моргауши и Красноармейское. Записаться на прием можно на ресепшене многофункционального центра. График работы адвокатов в МФЦ смотрите на сайте «Советской Чувашии».

КСТАТИ

Как сообщают в Госслужбе по делам юстиции, во исполнение поручения Главы Чувашии проведена работа по внедрению онлайн-формата «ТелеМФЦ» для оказания бесплатной юридической помощи. Благодаря этому люди могут получить консультации адвокатов, не выходя из дома.