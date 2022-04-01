Олег Николаев поздравил коллектив газеты «Советская Чувашия» с 105-летием издания.

Глава Чувашии не стал ждать начала рабочей недели, а поздравил редакцию с юбилеем именно в день рождения издания, 10 апреля.

В своем телеграм-канале Олег Николаев написал:

«Поздравляю коллектив «Советской Чувашии», ветеранов издания и всех его читателей со знаменательной датой – 105-летием со дня выхода первого номера газеты!».

Руководитель республики напомнил, что газета является свидетелем и активным участником ключевых этапов становления и развития Чувашии. Все это время, отметил Глава, она объединяла профессионалов, создававших замечательные традиции отечественной журналистики.

Высоко ценю глубокую работу по освещению происходящих в жизни Чувашской Республики событий на страницах газеты и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаю дальнейших успехов и верных читателей!

«Авторитет и популярность газеты сохраняется благодаря огромному труду блестящих мастеров слова, фоторепортеров, корректоров, верстальщиков и других специалистов, по-настоящему увлечённых и преданных своему делу, — считает Олег Николаев. — Достойно следуя основополагающим принципам журналистики, развивая современные электронные форматы вы создаете качественную продукцию во всем богатстве и разнообразии газетных жанров, служите образцом высокого профессионализма для коллег в медиасфере».

В своём телеграм-канале Глава подчеркнул, что газета «Советская Чувашия» – это всегда объективная, достоверная и всесторонняя информация по широкому спектру вопросов современного общества.

«У газеты свой особый стиль, глубокий аналитический взгляд. Все это позволяет «Советской Чувашии» оставаться неизменным образцом общественно-политической прессы и одной из самых популярных, любимых и читаемых», — говорится в поздравлении Олега Николаева.



