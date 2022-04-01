День Заботы: 11 апреля поддерживаем дружбу

11 апреля в России в седьмой раз пройдет масштабная благотворительная онлайн акция «День заботы».

Все средства, собранные во время акции, пойдут на поддержку проекта “Наставничество”: поиск и обучение новых наставников, психологическое сопровождение существующих пар, развитие проекта в новых городах и поиск старших друзей для 500 подростков из детских домов в 20 регионах России: Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Томске, Нижнем Новгороде, Перми, Иркутске, Уфе, Иванове, Красноярске, Оренбурге, Кирове, Чите, Рязани, Барнауле, Чебоксарах, Челябинске, Воронеже, Горно-Алтайске и Кемерово. Организатор акции – благотворительный фонд «Солнечный город» совместно с коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь». Информационный партнер акции – социальная сеть ВКонтакте.

В Чувашской Республике акция проходит при участии благотворительного фонда «Это чудо».

По данным Федерального банка о детях-сиротах в детских домах страны находится практически 25 тысяч подростков в возрасте от 11 до 18 лет, которые ждут свою новую семью. Но таких детей реже усыновляют или берут под опеку, чем ребят младшего возраста. «Наставничество» – один из самых эффективных проектов для подростков, находящихся в детских домах. Наставник – это взрослый волонтёр, который искренне интересуется жизнью ребенка, поддерживает его, помогает адаптироваться к реальной жизни и не даёт остаться наедине со своими проблемами после выпуска из детского дома или до того момента, пока ребенок не найдет семью.

11 апреля на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный «калькулятор заботы», на котором любой желающий сможет рассчитать стоимость своего часа своей работы и пожертвовать один или несколько часов на поддержку проекта «Наставничество».

«В детском доме у детей нет ничего своего, и речь не про одежду или мебель. Речь про общее пространство, про выстроенные правила и систему. Как правило, рядом с ребятами нет ещё и близкого взрослого, который может поддержать и помочь пережить травму разрыва с кровными родителями, восстановить доверие к окружающему миру. Таким человеком может стать наставник. Мы реализуем проект «Наставничество» уже более 7 лет и можем судить о том, что близкий взрослый действительно имеет значение в жизни каждого из нас, не говоря уже о детях, у которых никого нет.

В этом году мы решили не отменять акцию, потому что «День заботы» – это хороший повод объединиться. Да, сейчас каждый из нас в какой-то мере ощутил, насколько это тяжело – когда ты испытываешь неопределенность и страх за свое будущее. Дети из детских домов живут с этим чувством постоянно. Во время акции «День заботы» у нас есть шанс помочь им найти опору и заботу в лице друга-наставника. Даже один час вашей работы способен изменить жизнь детей из детских домов», – говорит Марина Аксенова, директор благотворительного фонда “Солнечный город”.

С 2014 года благотворительный фонд «Солнечный город» ищет и обучает наставников для подростков из детских домов. Наставником может стать любой желающий старше 24 лет. Сейчас «Наставничество» работает в 20 городах страны, создано уже 905 пар наставник-подопечный. В Чувашской Республике проект был запущен в 2021 году, создано 13 пар.

«Ровно год прошёл с момента, как мы запустили проект «Наставничество» в Чувашской Республике. И уже сейчас мы с гордостью можем заявить, что качество жизни ребят, у которых появился заветный друг-наставник, значительно улучшилось. Мы благодарны БФ «Солнечный город» за возможность стать частью большой команды единомышленников – это невероятный заряд энергии для достижения поставленной цели, чтобы у каждого ребёнка из детского дома появился свой значимый взрослый», – рассказывает Наталья Васильева, вице-президент благотворительного фонда «Это чудо».

В этом году социальная сеть ВКонтакте стала информационным партнером акции «День Заботы». Здесь будет вестись текстовая трансляция акции, где каждый в режиме реального времени сможет следить за результатом сбора и поближе познакомиться с участниками и командой проекта «Наставничество» из разных городов. Кроме того, пользователи сети смогут стать участниками флешмоба и через приложение «Рассказать друзьям» разместить на своей странице открытку о том, что они считают заботой.