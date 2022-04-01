Сразу восемь сотрудников редакции «СЧ» вступили в журналистский союз

«Никогда такого не было, чтобы от одной редакции сразу восемь человек вступали в Союз журналистов», — председатель местного журналистского сообщества Валерий Комиссаров заметно волновался, раскладывая на столе восемь корочек с надписью «Пресса» и логотипом СЖ России.

Торжественная церемония проходила не в кабинете главреда и не в конференц-зале — в обновленном холле редакции, стильном, уже успевшем впечатлить коллег из федеральных СМИ; на одной его стене — логотип «СЧ», на другой — первые полосы газет разных лет, от «Чебоксарской правды» и «Трудовой Чувашии» до их преемницы, нынешней «Советской Чувашии». «Это первое, но далеко не последнее мероприятие, посвященное 105-летию газеты», — подчеркнул главный редактор «СЧ» Владимир Васильев. И напомнил, что среди обладателей престижных журналистских наград как республиканских, так и российских, немало представителей старой гвардии «СЧ». Теперь дело за следующим поколением.

Кстати, вполне закономерно, что «Советская Чувашия» начала отмечать очередной юбилей массовым вливанием в ряды журналистского сообщества. Ведь именно наша газета стала инициатором создания в республике Союза журналистов — взамен основанного еще в 20-е годы прошлого века Союза писателей и журналистов Чувашии. По словам Валерия Комиссарова, появился отдельно взятый журналистский союз в 1959 году, а возглавил его тогдашний редактор «СЧ» Матвей Семенович Семенов.

И вот полку прибыло — удостоверения за подписью председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева получили шесть штатных сотрудников газеты и один внештатник (еще один коллега в тот момент находился на важном задании, а работа для журналиста, сами понимаете, — святое). В отличие от работников телеСМИ, газетчиков немного кто знает в лицо. Что ж, давайте сейчас познакомимся.

Крайний справа на снимке — Игорь Васильев. В редакцию он пришел два с половиной года назад, и в любом материале, в интервью с прокурором, например, или в репортаже с заседания женсовета, верен своему сдержанному «мужскому» стилю. Рядом с ним — Ольга Казакова, чью фамилию за шесть лет читатели уже привыкли видеть на страницах газеты. Каждый ее большой материал — событие и для них, и для редакции: будь то рассказ о девушке-летчице, очерк о волонтерах, готовящих обеды для бездомных, или репортаж о встрече беженцев из Донецка и Луганска. Соседка Ольги на фото и подруга по жизни Джульетта Федорова полтора года назад решила попробовать силы в другой работе. Но, как говорится, от судьбы и профессии не уйдешь — ее душевные материалы и сейчас можно встретить на страницах «СЧ». Следующая в журналистском строю — Елена Тры. Глядя на эту хрупкую девушку трудно представить, что работает она в газете почти двадцать лет, начав свой корреспондентский путь еще студенткой журфака. И в ее багаже огромный запас замечательных статей — про династию водолазов и француза–путешественника, про семью девочки, в девять лет поступившей в МГУ, и про человека, в одиночку вырастившего целый лес.

По другую сторону от Валерия Комиссарова и Владимира Васильева — молодая смена «СЧ», Дарья Сергеева и Николай Архипов. И если Даша с энтузиазмом готова взяться за любую тему — строительство дорог, суровые будни спасателей, забота о братьях меньших, то немногословный Николай верен своему любимому спорту. Ну а крайний слева — фотокорреспондент Олег Мальцев. Ему в этот день корочек не дали (они у него уже давно есть), зато вручили почетный знак Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом». Награда кстати, штучная, и среди ее обладателей немало известных людей. Не только работников СМИ — недавно таким знаком была награждена официальный представитель МИДа России Мария Захарова. К сожалению, не вошел в кадр еще один обладатель новенького удостоверения, фотокорреспондент Максим Васильев. Он в этот момент тоже был при исполнении — запечатлевал торжественную церемонию для истории и редакционного фотоархива. Но Максим молод, главные награды у него впереди, и одним из главных лиц наших фоторепортажей он обязательно будет…