45 млрд рублей – на реализацию новой программы по расселению аварийного жилья

О том, что на реализацию новой программы по расселению аварийного жилья планируется направить 45 млрд рублей, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, выступая с отчетом о работе правительства в Государственной Думе РФ.

По мнению главы Кабмина, расселение граждан из аварийного жилья в стране идёт опережающими темпами. Подводя итоги 2021 года, он подчеркнул, что «132 тысячи человек смогли переехать из старых, непригодных для жизни домов». А за первый квартал 2022 года новое жилье получили еще почти 70 тысяч человек.

В 2022-2023 гг. в Чувашии планируется переселить 530 граждан. Улучшить свои жилищные условия, согласно программе переселения, смогут жители 7 муниципальных образований (Вурнарский, Моргаушский, Урмарский, Чебоксарский, Янтиковский районы, города Шумерля, Чебоксары).