Прощай, человек-эпоха…

Сегодня ушел из жизни Владимир Жириновский — 75-летний глава ЛДПР так и не смог оправиться от последствий коронавируса. Соболезнования в связи с кончиной основателя и бессменного лидера одной из крупнейших политических партий выразили Президент страны Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие российские политики.

Слова соболезнования опубликовал в своем телеграм-канале и Глава Чувашии Олег Николаев. «Уход Владимира Вольфовича — это, безусловно, большая невосполнимая потеря для всей нашей страны, всего общества, среди которого, уверен, множество людей, искренне разделяющих позицию политика, — написал он. — Имя Владимира Вольфовича Жириновского будет вписано в политическую историю Российского государства… Он до последнего боролся за свою жизнь, и в нас теплилась надежда, что он восстановится и вместе переживем этот тяжелый для страны период». Напомним, Владимир Жириновский не раз бывал в Чувашии в ходе предвыборных кампаний; в качестве политического «локомотива» он был включен в списки кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии и Горсобрания Чебоксар от ЛДПР.