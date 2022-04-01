Возродить вытрезвители в Чувашии будет непросто

Пару лет назад Госдума приняла решение разрешить регионам открывать у себя платные медвытрезвители на базе государственно-частного партнерства. Прокуратура Чувашии сразу вышла с соответствующей инициативой к чувашским парламентариям. Идея хорошая, тем более что статистика тех, кто погиб, перебрав алкоголя, очень страшна.

Здесь важно понимать, что три сотни смертей от алкоголя в республике ежегодно — это вовсе не про контрафакт (таких примерно процентов 6). Это те, кто окончательно испортил здоровье пьянкой, и организм не выдержал. А еще те, кто выпил, упал и замерз… Проблема серьезная, волонтеры-поисковики из движения «Лиза Алерт» даже инициировали непрофильное для себя начинание — ночные патрули дорог в дни сильных морозов. И сводки следственного комитета о таких трагедиях повествуют часто.

Со времен закрытия последнего вытрезвителя в Чебоксарах, пожалуй, уже сменилось поколение. Не все в курсе, что это такое. Если кратко, то были такие заведения в столице, куда полиция доставляла с улиц тех, кто, перебрав алкоголя, уже не ориентировался в пространстве и нарушал нормы общественной морали.

…Вытрезвителей в столице республики было несколько. Последним в 2011 году закрыли вытрезвитель на улице Фучика, его здание затем снесли. Именно туда приезжала «буханка» с крайне нетрезвыми пассажирами. На месте всегда дежурил врач, сотрудник полиции раздевал постояльца, укладывал спать на кушетку, отбирая все, что может быть опасным. Утром ценные вещи возвращались (хотя людская молва утверждала, что не всегда в полном объеме), и человеку выписывали штраф.

В разное время к этой практике в Чувашии пытались вернуться. Например, во времена работы главой администрации Новочебоксарска Ольги Чепрасовой даже нашли помещение, но потом проект свернули. И вот в марте 2022 года на заседании Координационного совещания при Главе Чувашской Республики по обеспечению правопорядка Олег Николаев призвал ускорить создание специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Соответствующий закон уже готовится в недрах Госсовета Чувашии.

«Необходимо, чтобы законопроект вошел в повестку ближайшей сессии Госсовета, — подчеркнул Олег Николаев. — К этому времени будем работать по подбору помещения».

Первое подобное учреждение должно начать функционировать на территории Чебоксар не позднее I квартала 2023 года — решили на заседании. И тут можно смело принимать ставки — смогут уложиться в сроки или нет. Потому что тема хоть и важная, но непростая — даже с точки зрения закона предстоит регламентировать очень многое.

Правоохранителям в лице МВД (да и большинству из нас) выгодно реализовать проект по возрождению медицинских вытрезвителей как можно скорее — все-таки меньше станет нетрезвых людей на улицах, обворованных пьяниц. Например, в 2020 году у нас выявили свыше 22 тыс. лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в том числе более 1,4 тыс. лиц, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Но когда начинаешь вдаваться в нюансы, приходит понимание сложности стоящей перед регионом задачи. Например, кого надо определить ответственным за реализацию проекта, Минздрав? Тогда кто обеспечит безопасность медиков — «спецконтингент» может и с ножом на санитаров броситься. И такое бывало. Полиция? Но, они не хотят отвечать за смертельные случаи — здоровье у некоторых алкоголиков весьма шаткое и «уйти туда, где большинство» они могут в любой момент. А значит, нужен врач. И соответствующее штатное расписание с финансированием. При этом вытрезвитель не является де-юре медучреждением, а значит, и медицинский стаж у медработника не пойдет — а оно ему надо?

Поэтому путь к отрезвлению наших сограждан предстоит не простой. Хотя, конечно, не место тем, кто явно перепил, на улицах и в общественных местах. Они то драку затеют, то под машину попадут. То замерзнут — только в эти дни, как похолодало, два нетрезвых человека умерли в республике от переохлаждения. Так что однозначно — спецзаведениям быть. Вопрос лишь в том, как быстро власти решат все проблемы на пути их организации.