Дороги в Новочебоксарске и Козловском районе ждет ремонт

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Улица Силикатная в Новочебоксарске давно требует ремонта. Фото администрации Новочебоксарска

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Козловском районе будет отремонтировано более девяти километров региональной дороги «Волга» — Козловка — от съезда с трассы М-7 до районного центра.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова, изначально ремонт данного участка планировалось завершить в 2023 году, однако благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета в размере 129 млн рублей дорогу отремонтируют уже в этом году.
К строительным работам дорожники приступят в апреле. Рабочие заменят асфальт, укрепят обочины, установят дорожные знаки и нанесут разметку. Завершить работы на объекте планируется ко Дню республики.
Кстати, в Новочебоксарске в рамках нацпроекта будет отремонтировано 2,39 км дорог в микрорайоне «Иваново». По словам главы городской администрации Дмитрия Пулатова, планируется обновить не только асфальт и бордюры, но и прилегающие пешеходные дорожки и тротуары. Также будут приведены в порядок остановки.
В 2022 году в Чувашии отремонтируют свыше 50 км дорог. На эти цели выделено более 2,9 млрд рублей, в том числе порядка 550 млн рублей — из федерального бюджета.

Опубликовано: 4 апреля 2022 г.


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