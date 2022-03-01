Чувашских поэтов приглашают сочинить поздравления для открытки

Чувашский национальный музей объявил старт Всероссийской акции в честь Дня чувашского языка «Чунтан саламласа». Все, кто владеет чувашским языком, могут стать авторами стихотворного поздравления для праздничной открытки. Как рассказали в музее, требования к работе очень просты: нужно написать стихотворный текст на чувашском языке объемом не более 8 строк. Предусмотрены три номинации — поздравления с важнейшими событиями в жизни: с днем рождения, с Днем матери и с днем свадьбы. Присылать свои работы могут абсолютно все жители России независимо от возраста и профессии. Чтобы стать участником отбора, нужно сделать репост записи о старте акции со страницы Чувашского национального музея в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники и затем выложить стихотворение на своей странице в социальных сетях с хештегом #ЧунтанCаламласа в срок до 20 апреля. Хештег обязателен, иначе организатор не увидит публикацию, и она не сможет участвовать в акции. Победителей и призеров определит народное голосование, а 25 апреля в Литературном музее имени Константина Иванова пройдет церемония награждения.
Опубликовано: 30 марта 2022 г.
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