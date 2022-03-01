В «Ядринмолоко» рассказали о новинках и ближайших планах

О молоке, сыре и не только

По статистике в среднем на одного человека в России приходится до 240 кг молочной продукции в год. Без свежего молока, полезного творога, вкусных кисломолочных продуктов невозможно представить здоровое питание. В них содержатся белок, витамины, кальций, фосфор и калий, так необходимые нашему организму. Вот уже более 90 лет о том, чтобы на столе покупателей были только натуральные и качественные молочные продукты, заботятся в «Ядринмолоко» — одном из лидеров сельскохозяйственной отрасли республики и крупнейшем молокоперерабатывающем предприятии в Поволжье. В интервью порталу «Cheb.media» коммерческий директор завода Роман Малов рассказал, как на производстве удается поддерживать такую высокую планку, о молочных новинках, которые совсем скоро появятся на прилавках магазинов, и ближайших планах чувашского гиганта молочной отрасли.

— Прошлый год был не очень легким для агропромышленного комплекса и перерабатывающих производств в частности. А как у вас обстоят дела?

— Каждые три-четыре года у нас, как по спирали, случается тяжелый год. Сырое молоко сегодня стоит 37-38 рублей за литр, а в прошлом году его цена была 30 рублей. То есть сырье подорожало более чем на 20%. Конечно, мы не в первый раз сталкиваемся с трудностями, но сейчас пришлось делать несколько шагов назад, чтобы дальше идти вперед.

— В последние несколько месяцев из федеральных сетей исчезло ваше сливочное масло. Почему?

— Чтобы сделать 1 кг масла, нужно 20 литров молока. И когда цена молока поднимается на 20-25%, стоимость масла сильно увеличивается. Если в прошлом году вы видели в магазинах масло за 82-83 рубля, то сейчас оно стоит 147-150 рублей. Масло вернется в сети, просто есть время, когда нужно идти вперед, а иногда нужно выждать паузу. Лет 8-9 назад я бы шел вперед, сейчас поступаем немного по-другому.

— Резко подорожала и сметана: была в районе 70 рублей, сейчас стоит около 100. Это же тоже из-за роста цен на сырое молоко?

— У сметаны 20% жирности, у масла — 72,5%. Можете сами посчитать. Если на 1 кг масла нужно 20 литров молока, то на сметану 6-7 литров.

НАША СПРАВКА В Чувашии ядринское молоко продается в «Магните», «Пятерочке», а также в «Перекрестке» под маркой «Зеленая линия». Молоко из Ядрина можно купить также в «Ленте», «Спаре», «Дикси», «Ашане», «Метро», «Вкусвилле». В Ядрине также производятся молочные продукты под брендом «Йола» и творог для компании Danone (продается в магазинах под маркой «Простоквашино»).

Товар сертифицирован

— Какова доля присутствия «Ядринмолоко» на полках Чувашии?

— По пастеризованному молоку это порядка 50-60%. Мы отгружаем 39-45 тонн молока ежедневно, на пике было по 57-60 тонн. Мы крупнейшее в Чувашии предприятие по производству кефира, молока, творога и сметаны. Ежедневно поставляем в различные регионы России порядка 80 тонн питьевого молока. Творога сейчас меньше: 12 тонн в сутки.

— В Чувашии пока нет производителей молочной продукции для детей. Не хотите занять эту нишу? И вообще какие у вас планы?

— Да, мы думаем над этим. У нас есть молочная кухня, куда мы поставляем наше молоко. Но сначала хотим начать делать сыр. В первое время планируем производить самый популярный вид — российский. Наши технологи пробовали делать адыгейский, сыр с добавлением трав, рикотту. Пока мы делаем пробные партии. Из 80 литров молока получается 10 кг сыра. Сыр делаем по ГОСТу, а это предполагает, что сыр должен созревать 60 дней. Если будет все нормально, надеюсь, в перспективе сможем производить 500-600 кг ежедневно.

Кроме того, с прошлой осени мы выпускаем молоко, обогащенное «солнечным» витамином D3 и кальцием. Пока его можно приобрести в розничных магазинах сети «Санар» Вурнарского мясокомбината и в сети «Перекресток».

КСТАТИ Сначала проверить, потом — на конвейер Сейчас в «Ядринмолоко» поставляется до 250 тонн сырого молока ежедневно. Производственный контроль происходит на всех этапах изготовления продукции — от покупки сырья и до отгрузки готовой продукции на прилавки магазинов. Все прибывшее на предприятие молоко подвергается тщательному анализу в современной лаборатории завода. Специалисты определяют не только жир, белок, кислотность, плотность и другие показатели, но и выявляют, есть ли в молоке сода, аммиак, антибиотики. Лишь после того, как станут известны результаты пробы сырья (в лаборатории на это уходит не более получаса), партия отправляется на переработку. Такой входной контроль обязателен для каждого молоковоза. Поставщики хорошо знают жесткие требования завода и держат марку.

— На каждой бутылке молока теперь можно увидеть QR-код — знак обязательной маркировки молочной продукции «Честный знак». Как это нововведение отразилось на продукции?

— За счет такой маркировки вся информация о молоке — от фермы до кассы — становится открытой. Это позволяет исключить некачественную молочную продукцию на прилавках. Код на упаковке можно считать с помощью специального приложения и проверить происхождение молока. Для всех производителей, в том числе и для нас, потребовались дополнительные затраты, что, конечно, не могло не сказаться на стоимости продукта.

— Какие планы на ближайшее время?

— На данный момент завод перерабатывает порядка 175 тонн молока, и это далеко не предел. Сейчас мы ведем переговоры с крупнейшими заказчиками. Например, компания Danone собирается увеличить объемы продукции, выпускаемой под маркой «Простоквашино». С предложениями о сотрудничестве к нам обратились молзаводы из Уфы и Волгоградской области. Кроме того, крупный агрохолдинг «ЭкоНива» планирует производить на нашей площадке 35 тонн молока и 3 тонны творога ежесуточно. Таким образом, уже в ближайшее время объемы производства могут достичь 250 тонн сырья. Но мы готовы производить и больше — производственные мощности позволяют нам выпускать до 350 тонн в сутки. Так что еще есть куда расти!

— Спасибо за беседу!

МЕЖДУ ТЕМ Самая большая ценность — люди Уже очень скоро по всей республике появятся билборды с фотографиями лучших сотрудников «Ядринмолоко».

На предприятии их выбирают раз в квартал голосованием. А в конце года называют имя лучшего сотрудника года. В качестве поощрения ему выплачивают премию в размере 70% от оклада. Сейчас в «Ядринмолоко» работают 405 человек, причем средний возраст сотрудников — 35-40 лет.

В основном это жители Ядрина и района, но есть и те, кто ежедневно приезжает из Чебоксар, Шумерли и даже соседней Нижегородской области.

Беседовала Тамара Голубева