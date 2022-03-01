В новый садик в микрорайоне «Лента» примут детей от полутора лет

В «Малышке» детвору научат работать с лего-кубом и выращивать зелень

На днях долгожданный подарок получили жители микрорайона «Лента» — здесь наконец-то открыли детский садик. Современное дошкольное учреждение, названное «Малышок», построено по нацпроекту «Демография» и рассчитано на 110 ребятишек в возрасте от полутора лет и старше.

Кто больше обрадовался приятному событию — родители или дети, сказать сложно. Открытия детского сада здесь ждали с осени прошлого года. В том числе и мать двоих детей Надежда Павлова. «Здорово, что открылся такой современный детский сад, — говорит она. — Мы очень надеялись, что сынишка попадет сюда, ради этого даже отказались от предложений из других садиков». По словам молодой мамы, они уже посчитали время на дорогу — займет она всего лишь пару минут. Но не только близость «Малышка» к дому радует мам и пап. В двухэтажном уютном здании есть все для гармоничного всестороннего развития — помещения для физкультурных, музыкальных занятий, обучающие комнаты, творческие мастерские. Всем необходимым требованиям соответствуют медпункт и пищеблок.

Каждый уголок садика интересен по-своему. В главном коридоре — фотовыставка, посвященная выдающимся землякам. В арт-холле — грифельные доски, на которых можно и рисовать, и писать. Познавательные элементы есть даже на лестницах. Так, поднимаясь с воспитателем на второй этаж, малыши могут познакомиться с цветовой палитрой и увидеть цифры, которые они до этого проходили в учебном классе.

А еще в новом садике есть своя лего-студия под названием «Техномир». А в ней — единственный пока в республике лего-куб в форме 3Д модели. Изготовлен он по уникальным эскизам сотрудников садика. Строить свои композиции из деталей лего-куба смогут одновременно около десяти ребятишек. Есть в «Техномире» и уникальная интерактивная панель в виде компьютерной клавиатуры, с помощью которой дети могут не только быстро выучить алфавит, но и составлять слова и предложения. А еще — сенсорный программно-аппаратный комплекс, развивающие конструкторы, коллекция электронных роботов.

Еще одна изюминка нового садика — агро-уголок, расположившийся на утепленном балкончике. По словам заведующей Марии Харитоновой, ребятишки смогут не только выращивать растения, но и дышать свежим воздухом — когда, например, за окном ненастье и нет возможности погулять на улице. В горшочках, кстати, уже вырос зеленый лук, и проросла петрушка…

По случаю открытия в садике устроили настоящий праздник. Жителей микрорайона «Лента» поздравили с открытием председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, глава города Чебоксары Олег Кортунов, глава городской администрации Денис Спирин и другие почетные гости. По традиции строители передали новоселам символический ключ, а гости осмотрели новый садик.

В этом году в Чебоксарах запланировано открыть еще два детских сада в микрорайонах «Благовещенский» и «Университетский», сообщил Денис Спирин. И отметил, что со стороны администрации города было сделано все возможное, чтобы малышам было здесь комфортно. «Микрорайон будет развиваться, получит новый импульс и будет еще более привлекательным», — подчеркнул он.