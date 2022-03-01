Рубежи нашей памяти

29 марта стартует патриотический марафон, объединивший две республики

Чувашия и Татарстан проведут совместный марафон «Подвиг в тылу», посвященный 80-летию завершения строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. О его значении и мероприятиях, которые ждут жителей двух республик, рассказали на пресс-конференции в Казани.

В разговоре приняли участие министр культуры Чувашии Светлана Каликова, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, директор Института истории имени Ш. Марджани академии наук Татарстана Радик Салихов, заместитель директора Государственного исторического архива Чувашии Федор Козлов, а также журналисты обеих республик.

Вместе строили и чествовать будем вместе

«Наши ведомства не раз обсуждали вопрос, как лучше отдать долг памяти людям, которые строили оборонительные рубежи, — поведала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. — В итоге было принято решение провести совместный марафон «Подвиг в тылу». Его цель — сформировать у подрастающего поколения и их родителей чувство осознанного патриотизма. Сегодня слово «патриотизм» зачастую носит несколько шаблонно-трафаретный характер. На самом деле это билет в будущее».

Стартует марафон 29 марта в Чувашии. Начнется он с Ядринского района, продолжится в Цивильском (5 апреля) и Козловском (19 апреля). Затем эстафету примет Татарстан. Первыми «марафонцев» встретят в Кайбицком районе (21 апреля), после — в Тетюшском (22 апреля), Буинском (23 апреля) и Апастовском (24 апреля). Районы выбраны не случайно — оборонительный рубеж проходил через эти территории.

В программе патриотического марафона — выставки, концертные мероприятия, театральные постановки, чествование участников строительства рубежей. Запланирована и научно-практическая конференция с участием ученых, историков и краеведов: она состоится 4 мая в Казанском приволжском федеральном университете. Финалом всех мероприятий станет праздничный концерт на сцене Татарской государственной филармонии, где выступят творческие коллективы и артисты двух республик.

СПРАВКА «СЧ»

Тема Казанского обвода всегда была предметом пристального внимания и в Татарстане. Так, еще в 2017 году там прошли совещания и конференции, посвященные 75-летнему юбилею строительства Казанского обвода, рассказал директор Института истории имени Ш. Марджани Радик Салихов. Была издана книга «Нам жить и помнить. Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)». Тогда же собирались и данные об участниках строительства обвода в республике. Откликнулись около двухсот участников.

Наша общая биография

Совместный марафон, по словам Светланы Каликовой, даст понять молодым поколениям, что народы Чувашии и Татарстана были всегда вместе в трудные минуты. «Когда мы работали с архивными документами, увидели, что в строительстве Казанского обвода в Чувашии принимали участие и жители Татарстана», — сообщила она. Отметив, что сохранение их имен — важнейшая задача народов обеих республик, министр культуры Чувашии напомнила о прошедшем Годе строителей Сурского рубежа и Казанского обвода. По словам Каликовой, в восстановлении имен строителей рубежей, событий тех героических дней приняло участие почти все население республики. Поисками занимались архивисты, школы, клубы, библиотеки, Союз женщин Чувашии, региональное отделение «Поискового движения России», другие общественные организации. Были организованы экспедиции по районам республики, где живут ветераны рубежей. Проводились научные конференции, открытые уроки, выставки, фестивали; были созданы документально-художественные фильмы, музыкальные произведения, книги. Кстати, одна из книг «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей» удостоилась диплома Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» в номинации «За вклад в сохранение исторической памяти».

Но, пожалуй, одно из самых значимых событий — учреждение памятной медали, которая вручалась ветеранам-строителям рубежей. Отметив, что ее получили около 160 жителей Чувашии, Светлана Анатольевна допустила, что эта награда может быть вручена и татарстанцам, возводившим Казанский обвод у себя в республике.

«За клочок земли, припавшей к трем березкам…»

Об интересных фактах тех героических лет рассказал заместитель директора по основной деятельности Государственного исторического архива нашей республики Федор Козлов.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии: — Союз женщин Чувашии стал инициатором многих начинаний в увековечении памяти строителей оборонительных рубежей. Это исторические реконструкции, поисковые движения школьников и многое другое. Для подрастающего поколения очень важно, пока у нас есть возможность, пообщаться с участниками тех драматических строек. Историю трудового подвига женщин и подростков важно поднять на уровне страны. В ближайшие месяцы в Совете Федерации пройдет всероссийская конференция «Женщина в тылу — Подвиг. Любовь. Победа» под патронажем Евразийского женского форума.

По его словам, Чувашия — единственный регион в Поволжье, который строил два рубежа — Казанский обвод (его часть проходила от Звениговского затона Марийской АССР через с. Октябрьское, д. Шоркистры и Арабоси Урмарского района до границы Татарской АССР у сел Янтиково и Можарки) и Сурский оборонительный рубеж. И обвод, и рубеж были частью Волжской оборонительной линии, которая проходила от Горького до Сталинграда и Астрахани. Он должен был защитить Уральский промышленный район и промышленные города Поволжья: Самару, Астрахань. Казань, Горький, Ульяновск…

К началу строительства, сообщил Федор Козлов, в республике имелись около 300 тракторов, которые могли быть использованы на строительстве. Но 200 из них были колесные, и в осеннюю распутицу они просто встали, их самих пришлось вытаскивать из грязи. «Поэтому армейские управления отказались от тракторов, и все взвалили на плечи тех, кто строил рубежи. Вот и пришлось строителям — женщинам, старикам и подросткам — одновременно рубить бутовые камни, валить деревья, а затем все это возить на себе или на лошадях, а также долбить мерзлую землю и строить. И не только окопы, но и противотанковые рвы, огневые точки, дзоты, землянки, плюс подъездные пути».

Официально на строительство оборонительных рубежей привлекали людей от 17 лет и старше. Однако на деле там были задействованы подростки 13 лет, и даже младше. «Например, десятилетняя девочка, — привел пример Федор Козлов. — Об этом факте мы знаем не по документам, а по воспоминаниям. Девочку отправили на строительство оборонительных рубежей вместо одного из своих родных. Она была физически крупнее сверстников (так видно на фотографиях), поэтому, видимо, ее сочли более взрослой».

Что примечательно, подростки, трудясь наравне со взрослыми, не заморачивались о том, заплатят им за работу или нет. Работали за спасибо. Разве не это патриотизм? По словам Козлова, это показательный пример для нынешнего поколения, которое привыкло к хорошей еде, удобствам и удовольствиям. И невольно возникает вопрос — смогли бы они выдержать те испытания, что выпало на долю их ровесников в суровые сороковые?

Иногда можно услышать, если немцы не дошли, зачем тогда рубежи строили? Чтобы защищать родину? «Скорей всего, для тех, кто в 1941-1945 выходил копать и строить, Родина начиналась от собственной избы, от того маленького кусочка Земли, где родился, вырос, работал, и заканчивалась понятием «страна». Помните, у Константина Симонова, символом малой родины выступает крохотный клочок земли, «припавший к трем березам»? За него и трудились, невзирая на холод, голод и слякоть…

Работы на рубежах не закончились и с завершением строительства. Еще почти три года их пришлось поддерживать в полной боевой готовности, ремонтировать, восстанавливать после паводков. Согласно архивным данным на эти работы привлекались более пяти тысяч человек… «Поэтому, когда мы говорим о том, сколько земли выкопано, это одна цифра. Другая — когда люди эту работу делали еще и еще».

И только в мае 1944 года, когда необходимость в них отпала, вышел приказ о расформировании оборонительных рубежей. Дзоты и землянки, к счастью, не пригодившиеся по назначению, послужили в мирных целях: их отдали под овощехранилища и полевые станы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

— Общая протяженность Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода на территории Чувашии составляла 380 километров (протяженность Чувашии с севера на юг немногим меньше 200 км).

— Протяженность Казанского обвода — 331 километр.

В Татарстане оборонительные сооружения располагались полукольцом вокруг Казани (отсюда и название «обвода»).