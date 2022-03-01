В заповеднике «Присурский» наконец-то проснулись сурки-байбаки

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Байбак просыпается сразу после таяния снегов и начинает поиски пищи, чтобы набрать потерянный за зиму вес. Фото заповедника «Присурский»

По словам научного сотрудника Миназыма Рахматуллина, первую раскрытую нору на Батыревском участке заметили еще в начале марта. А вот самих грызунов и их следов тогда замечено не было.
Специалист связывает это с тем, что последний месяц зимы в заповеднике выдался теплым, что нельзя сказать о марте. Недаром в народе бытует примета, что сурки просыпаются, когда приходит весна. Видимо почувствовав холодную погоду, байбаки предпочли вернуться «в домик» до лучших времен.
Другую раскрытую норку под снегом работники заповедника заприметили 19 марта. А спустя пять дней показались и сами хозяева жилища. Следом за ними откупорила земляную пробку и третья семья грызунов. Обычно сурки выходят из спячки ближе к середине или к концу марта, рассказали специалисты.
Кстати, как уже сообщала «СЧ», в середине февраля пробудились от сна сурки Сема и Сима, обитающие в зооуголке «Ковчег».

Опубликовано: 28 марта 2022 г.


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