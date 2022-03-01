Предприниматели и аграрии не хотят быть неплательщиками

Кредитная история бизнеса в условиях санкций не должна испортиться

Взаимоотношения бизнес-сообщества и кредитных организаций в условиях санкционного давления обсуждены на совещании в прокуратуре Чувашии. В нем участвовал Глава республики Олег Николаев.

Совещание, на которое были приглашены руководители министерств и ведомств, представители региональных отделений банков и предпринимательского сообщества, инициировала прокуратура. Для поддержки бизнеса в сложившейся ситуации на федеральном уровне принят ряд важных антикризисных нормативных актов, надзор за исполнением которых возложен на органы прокуратуры, отметил прокурор республики Андрей Фомин. Документы касаются, в частности, предоставления льготных оборотных кредитов, инвестиционных займов, продления кредитных каникул… При этом особого внимания потребовали изменения банками ставок по уже утвержденным договорам, а также предоставление отсрочек по погашению займов.

Наша задача — обеспечить эффективное воздействие решений по поддержке бизнеса, сказал Олег Николаев. Но одно дело — решения, другое — кто и как их исполняет. Надо выработать не только системный подход в реализации мер поддержки, но и разбирать конкретные факты нарушений их исполнения, выявлять причины возникновения. Это касается большей частью взаимоотношений бизнесменов с кредитными учреждениями. И не только их. Есть факты, когда банки, реструктуризировав кредит, в частности, аграрным льготным заемщикам, хотят занести их в «черные» списки. Об этом на последней правительственной планерке сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Глава республики резко оценил такую практику, ибо отсрочка по платежам — решение федерального руководства. Данная тема всплывала и на совещании в прокуратуре.

Пересмотреть свои ставки по кредитам банки были вынуждены после увеличения ключевой ставки Центробанка, напомнил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии Александр Рыбаков. Это «вызвало обоснованное негодование бизнеса, — отметил он. — Кредитоваться на таких условиях не просто рискованно, но и нецелесообразно — такую стоимость заемных денег не окупить. Немногие отрасли бизнеса могут похвалиться рентабельностью выше 25-30 процентов годовых, то есть ставок, которые им предлагают банки». По законодательству кредитные учреждения не вправе в одностороннем порядке менять ставки, если это не указано в договоре. Однако в первой декаде марта предприниматели стали получать уведомления от банков о повышении ставок. А иные банки стали навязывать займы по новым ставкам до 35% при заключении новых договоров, сказал Рыбаков. Хотя уже были проанонсированы льготные кредиты по ряду программ по ставкам начиная от 13%. Но бизнесмены жалуются — некоторые банки просто не публикуют на видном месте объявления о таких льготных займах. На условиях анонимности менеджеры банков говорят, что настало время только для хорошо обеспеченных кредитов и крепких надежных клиентов. Уполномоченный заверил, что их служба будет проверять все случаи нарушения банками законодательства.

Представители бизнеса начинали свои выступления с почти оптимистичных заверений в том, что несмотря ни на что, они держатся и надеются на лучшее. А далее следовал вал сетований на проблемы и прежде всего в партнерских отношениях с банками. Ибо практически все не только начинают бизнес с кредитов, но и ведут его большей частью на них же. Особенно досталось овердрафту — кредитованию счета заемщика. «Индивидуал» Иван Иванов, торгующий цветами, рассказал, как только что полученную выручку от продажи цветов в женский праздник банк моментально списал в счет погашения. Иван звонит в банк, жалуется, что нечем с поставщиками рассчитаться. Там предложил заем под 30% «У меня вся семья закредитована, так живем», — резюмировал бизнесмен.

Учредитель ООО «Импреса» Лариса Брацыхина занимается производством постельных принадлежностей и текстиля. Два года назад фирма открыла новый цех под инвестиционный кредит. Рассчитывали на рост, но ковид «сминусовал» объемы наполовину. Вдобавок банк уведомил, что по одному кредиту к ставке приплюсовали 5%, по другому — 10%. Фирме была представлена реструктуризация задолженности по займу, но все равно она по банковским правилам попадает в неплательщики, то есть в «черные» списки. Предприниматель обратилась с просьбой в таких случаях не заносить их в бюро кредитных историй (БКИ).

Наша цель — не допустить падения клиентов, ибо в этом случае падают и сами банки, сказал Управляющий региональным операционным офисом «Чебоксарский» Филиала №?6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самара Константин Киргизов. И одна из главных текущих задач банка — реструктуризация кредитного портфеля. При этом не следует демонизировать БКИ — попадание туда мало на что влияет, заверил докладчик. А реструктуризация — всего лишь изменение условий договора. Предоставление льготной отсрочки или рассрочки кредитных платежей не снижает шансов на положительное решение вопроса о предоставлении предпринимателям будущих кредитов. Представители других банков также заверили, реструктуризация никак не влияет на занесение в БКИ.

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Госзаказ в помощь

На совещании Олег Николаев напомнил о создании регионального оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств при осуществлении государственных и муниципальных закупок и оказании услуг и возможности авансировать их до 80%.

«В части предприятий, которые выполняют госзаказы, мы готовы вместе с вами их сопровождать, вырабатывать дополнительные решения, участвовать в процессе, чтобы они получили должную поддержку, — отметил он. — В том числе могли бы вместе поработать над тем, как обеспечить контроль за средствами, если мы их выдаем в качестве аванса для выполнения госзаказа. Может быть, здесь и с кредитными организациями специальный порядок обсудить… При этом важно обеспечить сохранность средств, их целевое использование и достижение поставленных целей. Потому что любой госзаказ — это конкретные объекты, которые касаются большого количества благополучателей».

Глава Чувашии также констатировал, что сложившаяся ситуация — это временное явление. «Целевые ориентиры по инфляции, по макропоказателям не меняются, подчеркнул он. — Задача — действовать оперативно, купировать процессы, которые вводят панические ажиотажные настроения. Важно обеспечить доступность ресурсов, чтобы система товаропроводящей цепочки работала надежно».