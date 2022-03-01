Восстановление дорог, задействованных при строительстве М-12, начнется в течение месяца

Специалисты уже приступили к обследованию территорий, и сейчас определяют участки для ремонта, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов провел совещание с представителями генерального подрядчика шестого этапа магистрали М-12 в Чувашии ДСК «Автобан». На нем обсудили согласование плана работ по восстановлению дорог, задействованных при строительстве М-12.

«Сразу после установления стабильной плюсовой температуры субподрядчик должен приступить к восстановлению участков региональных дорог, — отметил руководитель Минтранса. — Затягивать не стоит, в течение месяца работы должны начать».

По данным ведомства, на всех участках, которые определила выездная группа, будут снимать верхний слой асфальта и укладывать шесть сантиметров нового.