Предприятия «Т Плюс» в Чувашии открыты для трудоустройства специалистов

Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» готов трудоустроить на свои предприятия инженерные и рабочие кадры. В настоящее время в компании открыты вакансии:

Инженер — сметчик

Инженер АСУТП

Инженер ТАИ и КИП

Ведущий инженер промышленной и пожарной безопасности.

Начальник ПТО

Лаборант химического анализа

Аппаратчик химводоочистки

Машинист — обходчик по турбинному оборудованию

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции

Слесарь — ремонтник

Грузчик (стропальщик)

Машинист крана (полукозловой/мостовой)

Трудоустройство ведется в строгом соблюдении с Трудовым кодексом РФ. Сотрудникам гарантируется:

Ежегодное увеличение заработной платы

Дополнительные выплаты, в том числе материальной помощи

Корпоративный пакет льгот

Дополнительное медицинское страхование

Получение допусков к работе за счет работодателя

Кроме того, в компании действуют программы повышения квалификации, получения дополнительного образования; специалисты филиала регулярно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, демонстрируя высокий уровень знаний и навыков.

«В связи с изменившейся внешней и внутренней ситуацией в стране и мире, многие специалисты, ранее работавшие за пределами родных регионов, сейчас возвращаются домой. Вопрос дальнейшего трудоустройства для них актуален. Мы открыты для опытных кадров и готовы помочь им реализовать свой профессиональный потенциал», — отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков.

Подробную информацию о трудоустройстве можно получить в отделе привлечения и развития по телефонам (8352) 22-52-41, 22-53-84.