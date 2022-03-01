Предприятия «Т Плюс» в Чувашии открыты для трудоустройства специалистов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» готов трудоустроить на свои предприятия инженерные и рабочие кадры. В настоящее время в компании открыты вакансии:

  • Инженер — сметчик
  • Инженер АСУТП
  • Инженер ТАИ и КИП
  • Ведущий инженер промышленной и пожарной безопасности.
  • Начальник ПТО
  • Лаборант химического анализа
  • Аппаратчик химводоочистки
  • Машинист — обходчик по турбинному оборудованию
  • Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
  • Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
  • Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции
  • Слесарь — ремонтник
  • Грузчик (стропальщик)
  • Машинист крана (полукозловой/мостовой)

Трудоустройство ведется в строгом соблюдении с Трудовым кодексом РФ. Сотрудникам гарантируется:

  • Ежегодное увеличение заработной платы
  • Дополнительные выплаты, в том числе материальной помощи
  • Корпоративный пакет льгот
  • Дополнительное медицинское страхование
  • Получение допусков к работе за счет работодателя

Кроме того, в компании действуют программы повышения квалификации, получения дополнительного образования; специалисты филиала регулярно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, демонстрируя высокий уровень знаний и навыков.

«В связи с изменившейся внешней и внутренней ситуацией в стране и мире, многие специалисты, ранее работавшие за пределами родных регионов, сейчас возвращаются домой. Вопрос дальнейшего трудоустройства для них актуален. Мы открыты для опытных кадров и готовы помочь им реализовать свой профессиональный потенциал», — отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков.

Подробную информацию о трудоустройстве можно получить в отделе привлечения и развития по телефонам (8352) 22-52-41, 22-53-84.

Опубликовано: 21 марта 2022 г.


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