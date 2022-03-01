Предприятия «Т Плюс» в Чувашии открыты для трудоустройства специалистов

Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» готов трудоустроить на свои предприятия инженерные и рабочие кадры. В настоящее время в компании открыты вакансии:
- Инженер — сметчик
- Инженер АСУТП
- Инженер ТАИ и КИП
- Ведущий инженер промышленной и пожарной безопасности.
- Начальник ПТО
- Лаборант химического анализа
- Аппаратчик химводоочистки
- Машинист — обходчик по турбинному оборудованию
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
- Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции
- Слесарь — ремонтник
- Грузчик (стропальщик)
- Машинист крана (полукозловой/мостовой)
Трудоустройство ведется в строгом соблюдении с Трудовым кодексом РФ. Сотрудникам гарантируется:
- Ежегодное увеличение заработной платы
- Дополнительные выплаты, в том числе материальной помощи
- Корпоративный пакет льгот
- Дополнительное медицинское страхование
- Получение допусков к работе за счет работодателя
Кроме того, в компании действуют программы повышения квалификации, получения дополнительного образования; специалисты филиала регулярно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, демонстрируя высокий уровень знаний и навыков.
«В связи с изменившейся внешней и внутренней ситуацией в стране и мире, многие специалисты, ранее работавшие за пределами родных регионов, сейчас возвращаются домой. Вопрос дальнейшего трудоустройства для них актуален. Мы открыты для опытных кадров и готовы помочь им реализовать свой профессиональный потенциал», — отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков.
Подробную информацию о трудоустройстве можно получить в отделе привлечения и развития по телефонам (8352) 22-52-41, 22-53-84.