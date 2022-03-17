Завтра из Чувашии на Донбасс отправится колонна с гуманитарным грузом

Вечером из Чебоксар в Донецкую и Луганскую народные республики отправится колонна с гуманитарным грузом. Планируется, что сигнал к старту будет дан с Красной площади, где в это время будет проходить митинг, посвященный 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. После этого пять фур с многотонным грузом на борту тронутся в путь.

Напомним — первая партия гуманитарки ушла из Чувашии в начале марта. Чего в ней только не было — от муки, мясных консервов и сгущенки до постельного белья и игрушек. Прошло две недели, и вот уже собрана новая партия гуманитарной помощи. Последние штрихи вносили вчера. На фабрике «Вавилон» в машины загрузили 20 тонн макаронных изделий, на «Чувашхлебопродукте» — 51 тонну муки. Со складов «Букета Чувашии» в фуры с надписью на борту «Россия. Чувашия. Донбасс. Своих не бросаем!» добавили поддоны с питьевой водой, в общей сложности почти 17 тысяч литров.

А до этого хороший запас продовольствия для жителей Донбасса создали агроволонтеры — и продуктами, и деньгами на покупку товаров помогли 21 предприятие агропромышленного комплекса республики, Союз ветеранов АПК, работники Минсельхоза и Чувашского аграрного университета. Большой вклад в гуманитарную копилку внесли и сотрудники УФНС России по Чувашии.