Завтра из Чувашии на Донбасс отправится колонна с гуманитарным грузом

Вечером из Чебоксар в Донецкую и Луганскую народные республики отправится колонна с гуманитарным грузом. Планируется, что сигнал к старту будет дан с Красной площади, где в это время будет проходить митинг, посвященный 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. После этого пять фур с многотонным грузом на борту тронутся в путь.
Напомним — первая партия гуманитарки ушла из Чувашии в начале марта. Чего в ней только не было — от муки, мясных консервов и сгущенки до постельного белья и игрушек. Прошло две недели, и вот уже собрана новая партия гуманитарной помощи. Последние штрихи вносили вчера. На фабрике «Вавилон» в машины загрузили 20 тонн макаронных изделий, на «Чувашхлебопродукте» — 51 тонну муки. Со складов «Букета Чувашии» в фуры с надписью на борту «Россия. Чувашия. Донбасс. Своих не бросаем!» добавили поддоны с питьевой водой, в общей сложности почти 17 тысяч литров.
А до этого хороший запас продовольствия для жителей Донбасса создали агроволонтеры — и продуктами, и деньгами на покупку товаров помогли 21 предприятие агропромышленного комплекса республики, Союз ветеранов АПК, работники Минсельхоза и Чувашского аграрного университета. Большой вклад в гуманитарную копилку внесли и сотрудники УФНС России по Чувашии.
«Всего собрано 80 тонн груза, — рассказал министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. — Это мука, крупы, впервые мы отправляем на Донбасс чувашский мед — пусть ребята с ним чай попьют, и дрожжи, сказали, в них есть потребность. Есть также макаронные изделия, тушенка. А чуть потеплеет — отправим на Донбасс картофель и другую сельхозпродукцию».