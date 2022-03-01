Папам и мамам выпускников снова предлагают сдать ЕГЭ

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В Чувашии вместе с родителями ЕГЭ для взрослых сдавали министры, депутаты, представители СМИ. Журналисты «Советской Чувашии», например, участвовали в этой акции четыре раза. Фото Олега Мальцева из архива редакции

В режиме реального времени показать взрослым людям, как проходит сдача ЕГЭ, и убедить их в том, что не так страшен единый экзамен, как его малюют. Таковы главные цели проводимой Рособрнадзором всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». В этом году она пройдет в шестой раз.
В каждом регионе страны выбрали свой день сдачи ЕГЭ. В Чувашии он назначен на 25 марта. Все пришедшие на экзамен зарегистрируются, сдадут телефоны и личные вещи, заполнят бланки, увидят, как печатаются и обрабатываются контрольно-измерительные материалы ЕГЭ, и, наконец, сами напишут экзаменационную работу.
За время проведения акции взрослые четыре раза сдавали русский язык и один раз — историю. Нынче для родительского ЕГЭ выбрана математика базового уровня (это, напомним, один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата). Задания будут, конечно, попроще — для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ, а на сам экзамен отведено не три часа (как выпускникам), а всего один.
Записаться на участие в акции «День сдачи ЕГЭ родителями» можно до 21 марта. Для этого надо заполнить форму заявки (ссылки на нее размещены на сайтах Минобразования Чувашии и Центра новых образовательных технологий).

СПРАВКА «СЧ»

Где можно сдать родительский ЕГЭ в этом году:

— школа № 30, г. Чебоксары;
— школа № 3, г. Новочебоксарск;
— школа № 1, г. Шумерля;
— школа № 9, г. Канаш;
— школа № 3, г. Ядрин;
— школа № 3, г. Козловка.

Опубликовано: 17 марта 2022 г.


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