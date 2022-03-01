Зерно за рубеж пока не потечет

В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу. Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. Так, поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Посевы пшеницы в Чувашии занимают более половины площадей зерновых и зернобобовых культур. В нынешнем году, по данным Минсельхоза республики, они составят 56% от всего зернового клина. В том числе около 30% — зерно продовольственное, остальное — фуражное.