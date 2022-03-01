Полицейские выяснили, откуда в карманах пьяного подростка 60 тысяч рублей

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции доставили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Чувашии 17-летнего подростка. Юноша был замечен в Новочебоксарске в состоянии алкогольного опьянения и помещен в ЦВСНП до момента передачи законным представителям.

При досмотре обнаружилось, что карманы нарушителя набиты купюрами. Воспитателям в погонах это показалось странным. Наличие крупной суммы как-то не «монтировалось» с мальчиком из не особо благополучной, состоящей на учете семьи. Оказалось, около 60 тысяч рублей он похитил из квартиры своего закадычного друга.

Накануне тот попросил у мамы деньги на новую куртку, и женщина полезла в семейный тайник за заначкой, не смущаясь присутствием приятеля сына. Друзья купили куртку, щедро обмыли ее в компании таких же предоставленных самим себе подростков. «Виновник» торжества уснул, а друг вспомнил о пачке купюр в его квартире, стащил ключи и, опустошив тайник в приятельском доме, подкинул ключи обратно в карман мирно посапывающему «корешу».

Возможно, все это сошло бы ему с рук, если бы подвыпивший воришка не попался на глаза новочебоксарским патрульным. Как сообщили в ЦВСНП МВД по Чувашии, по данному факту проводится проверка. Непростой проверке подверглась и дружба юных чебоксарцев. Смогут ли они и дальше доверять друг другу, как раньше?