Планерка Главы: цены не завышать, запасы не снижать, жильем сирот обеспечивать вовремя

На вчерашнем еженедельном правительственном совещании под председательством Главы республики Олега Николаева обсуждены предварительные итоги социально-экономического развития республики и исполнения республиканского бюджета за январь – февраль этого года.

ПОРУЧЕНИЕ.

Распорядителям бюджетных средств в их использовании не доводить ситуацию до критической, о проблемах заявлять заблаговременно и предлагать конкретные решения.

На итогах двух месяцев последние санкции пока не отразились, отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Наблюдается рост практически по всем показателям. Промышленное производство выросло на 6%, АПК — на 14,3%. Хотя уже сейчас выявлены главные риски в этих ведущих отраслях и вырабатываются соответствующие меры для их смягчения. По вводу жилья тоже отмечен прирост почти 36% по сравнению с январем–февралем 2021 года. На 2,2% увеличился внешнеторговый оборот, но приходится перенастраивать внешние рынки с учетом санкций, которые коснутся более 20% внешних поставок республики. В целом же зависимость от импорта нашего региона невысокая — менее 1% от розничного товарооборота.

Министр заострил внимание на инфляции. К декабрю 2021 года она составила 2,5% против 2,5% по стране в целом. Основной вклад в нее вносит рост цен на продовольствие — на 3,6%, тогда как на непродовольственные товары — 1,2%. Эти показатели на уровне среднероссийских, а среди регионов ПФО по ряду позиций ниже, прежде всего на социально значимые товары.

Предпринимаются меры по недопущению роста цен, заверил министр. Социально значимые товары «мониторятся» еженедельно на базе цифровых сервисов, ведется разъяснительная работа с торговыми сетями на предмет необоснованного удорожания. Они приняли добровольные обязательства по ограничению торговых наценок на отдельные социальные товары. С 5 марта, по соответствующему решению федеральных сетей, отпуск некоторых товаров первой необходимости в одни руки ограничен. Не из-за того, что их стало не хватать, а для предотвращения «вымывания» продукции с полок. По данным министра, распределительные центры федеральных торговых сетей и местные сети имеют все необходимые текущие запасы товаров, поставки ведутся регулярно. Никаких оснований для обеспокоенности тем, что возникнут перебои, не имеется, сказал министр.

Средняя номинальная зарплата в республике в январе-феврале выросла почти на 14%, реальная — на 4%. На рынке труда пока не отмечается роста зарегистрированной безработицы — она на уровне 0,77%.

Санкционное давление также пока не сказалось на исполнении бюджета республики в январе–феврале, констатировал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Консолидированный бюджет исполнен по доходам в объеме 13,3 млрд рублей, по расходам — 8,3 млрд рублей. По сравнению с тем же прошлогодним периодом доходная часть исполнена лучше. Профицит в 2021 году был 3,7 млрд рублей, нынче — почти 5 млрд. Аналогичная тенденция наблюдается по республиканскому бюджету.

Цифра На 25,5% в январе – феврале выросли доходы консолидированного бюджета Чувашии

Темпы роста бюджета достаточно хорошие — доходы консолидированного бюджета выросли на 25,5%, собственные — на 33,3%. Подобное также в республиканском бюджете, где доходы увеличились на 12,4%, собственные — на 37,1%. В то же время увеличились расходы — только по консолидированному бюджету на 10,6%.

Глава республики напомнил, что создан оперативный штаб по обеспечению эффективности использования бюджетных средств и закупок. В его задачи входит также сопровождение контрактов по всем направлениям. Решения будут приниматься в еженедельном формате, а повестка формироваться по заявкам распорядителей бюджетных средств. Финансы имеются, все дело — в скорейшей реализации намеченных мероприятий путем своевременного проведения закупок, но они нередко слабо выполняются.

ПОРУЧЕНИЕ.

Минстрою республики со всей строгостью разобраться в каждом муниципалитете с ситуацией по обеспечению жильем сирот.

В подтверждение этому Олег Николаев привел ситуацию с выполнением программы обеспечения жильем сирот. Было намечено к 1 апреля провести торги по 53 квартирам, на сегодня они состоялись только по 19, по 15 не состоялись, еще по 17 есть риски. По словам Главы, его просто возмущает положение в Новочебоксарске, Алатырском, Ядринском районах. В Ядринском районе необходимо заключить контракты на 5 квартир. По словам главы администрации Ядринского района Александра Семенова, строителей не устраивает стоимость «сиротской» квартиры в пределах 900 тыс. рублей, меньше 1,5 млн рублей никто не соглашается заключать контракт.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Два раза обращался ко всем руководителям муниципалитетов: коллеги, распределяем денежные средства на жилье для детей-сирот, у вас есть понимание, как вы обеспечите их квартирами? Все письменно подтвердили, что есть. А сейчас вы рассказываете, что не можете… Заложенные в бюджете деньги, в том числе федеральные, мы просто из-за такого отношения можем потерять. Причины разные приводите, но когда просите деньги, у вас должно быть несколько вариантов их освоения».

Минстрою Чувашии Глава дал поручение немедля разобраться с ситуацией в каждом районе и городе, проваливающих данную программу.

ПОРУЧЕНИЕ.

Предавать огласке не только последствия дорожно-транспортных происшествий, но и меры наказания виновных за них.

Приближается сезон ямочного ремонта автодорог. Сейчас ведется их обследование, формируются планы, доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. Содержание федеральных магистралей осуществляется двумя подрядными организациями, объем финансирования на этот год составляет более 380 млн рублей. На сегодня ямочный ремонт выполнен на площади 1987 кв. метров, предстоит отремонтировать еще 1,5 тыс. «квадратов». Введение ограничения движения по этим дорогам нынче не планируется.

На ремонте региональных дорог занято 5 организаций. На это отпущено 795 млн рублей, около 620 тыс. квадратных метров уже приведено в порядок. Положительно оценив работу дорожников, Глава республики напомнил, что безопасность на дорогах зависит все же не только от их качества, но и в большей степени от дисциплины людей. Поэтому важно предавать огласке меры наказания виноватых в ДТП. На совещании обсуждены итоги исполнения переданных РФ полномочий республике в области охраны, воспроизводства объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов.