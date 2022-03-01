В Чувашии запущена «горячая линия» по вопросам поддержки бизнеса

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, обращения принимаются в будние дни с 8 до 17 часов по телефону 56-54-04.

Операторы «линии» также ответят на вопросы, связанные с торговлей и туризмом. По словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, линия необходима тем, кто хочет получить консультации напрямую от специалистов. Потребность в такой информации довольно большая. Обращения будут рассматриваться специалистами ведомства для принятия конкретных решений.