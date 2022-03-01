НАДЕЖДА КОЛЕБАНОВА

руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам

«В условиях существенного удорожания стройматериалов правительство Чувашии приняло меры, направленные на поддержку строительной отрасли. Внесены изменения в законодательные акты, касающиеся возможности изменения существенных условий государственных контрактов на выполнение строительных работ, в том числе увеличения цены контракта не более чем на 30 процентов. Внести существенные изменения в строительные контракты можно независимо от того, на какой срок они заключены. Если ранее такая возможность была исключительно по контрактам, заключенным на срок более года, то в нынешних условиях предусмотрена возможность увеличения цены и по контрактам, заключенным на срок менее года. Принятие такого решения позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов».