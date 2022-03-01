Родители дают малышам победные имена

В этом году в республике самым популярным именем для новорожденных девочек стало имя Виктория. Как сообщают в Госслужбе Чувашии по делам юстиции, так родители назвали 46 появившихся на свет малышек. Всего, кстати, с начала года в Чувашии родились 856 девочек. Мальчиков было чуть больше — 915. А в «именном рейтинге» родительских предпочтений первым оказалось имя Александр, которое носили многие прославленные полководцы, — его получили 43 малыша. В Госслужбе по делам юстиции также рассказали, что за январь — февраль в Чувашии родились 13 двоен. Больше всего их зарегистрировано в Чебоксарах — 11, по одной двойне появилось на свет

в Козловском районе и в Новочебоксарске.