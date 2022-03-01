В Чебоксарах прошли соревнования по парашютно-атлетическому многоборью

Состязались не только в прыжках, но и на лыжной трассе и в бассейне

…В четыре года Оля, находясь на даче с родителями, в первый раз увидела, как люди прыгали с парашютом, и сказала маме: «Я тоже хочу попробовать!» А та ей ответила: «Вырастешь — прыгнешь». Теперь спортсменка из республики Марий Эл Ольга Сысоева — участница Всероссийских соревнований по парашютно-атлетическому многоборью, которые на днях состоялись в столице нашей республики.

Всего в небе над Чебоксарами показали мастерство 30 парашютистов, представляющих Чувашию, Марий Эл, Москву, Московскую область, Екатеринбург и Киров.

Давно в нашей республике не проходили соревнования такого серьезного уровня. Зачастую парашютисты Чувашии совершали прыжки для поддержания спортивной формы и боролись только друг с другом. И сейчас ни хозяев, ни гостей соревнований не остановил крепкий морозец. Главное, что относительный штиль помогал участникам ориентироваться в пространстве во время прыжка.

КСТАТИ Прыжки с парашютом — лишь одна из дисциплин парашютно-атлетического многоборья. На соревнованиях в Чебоксарах мужчины сначала пробовали свои силы в лыжном забеге на 5 км, а женщины — на 3 км. Далее все спортсмены участвовали в заплыве на 100 метров. И уже «вишенкой на торте» стали прыжки с парашютом. Всего атлеты выполнили по пять попыток на точность приземления.

«Мы начинаем о себе заявлять. Данные соревнования — знаковые для нашей республики, — поделился своим мнением председатель Федерации парашютного спорта Чувашии Андрей Шманов. — Существует договоренность с Федерацией парашютного спорта России, что Чебоксары могут стать столицей зимнего многоборья для всей страны».

В теплой одежде и полной экипировке (очки, парашют) атлеты садились в самолет, который поднимал их на километровую высоту. А затем «шагали» в холодное небо… Перед парашютистами стояла непростая задача — попасть на специальные маты, которые оснащены электронными датчиками для замера точности приземления. Порой спортсменам это не удавалось, и тогда результат измеряли рулеткой.

За плечами парашютиста из Марий Эл Андрея Ерицова множество прыжков и соревнований различных уровней, но тяга к небу еще не пропала. «За свою карьеру я сделал 1780 полетов, а в этом году прыгал уже 20 раз, — рассказал корреспонденту «СЧ» Андрей. — Когда я нахожусь в воздухе, то испытываю восторг. Всегда тянет в небо, когда появляется возможность, сразу иду прыгать».

В состязаниях участвовали не только опытные спортсмены, но и начинающие парашютисты. Многие ребята в 15 лет предпочитали бы посидеть за компьютером или поиграть с друзьями в футбол, но только не Иван Суворов из Екатеринбурга, который совершил первый полет в 14 лет! «Во время прыжка испытываешь чувство свободного падения. Я получаю классные ощущения. В полете я полностью сосредоточен на прыжке», — говорит Иван.

У людей, непосвященных в тему парашютного спорта, может возникнуть вопрос: «А как парашютисты управляют полетом в воздухе?» Оказывается, они заходят на цель против ветра, и когда уже приближаются к земле, то зажимая стропы с клевантами (петлями управления парашютом, — Прим. ред.) сбрасывают скорость и совершают приземление.

Параллельно со всероссийскими соревнованиями проходили еще и региональные состязания, в которых участвовали менее опытные парашютисты. Один из таких — представитель Чувашии Виталий Лырщиков, который начал свою карьеру уже в зрелом возрасте. «Я занимаюсь парашютным спортом только один год. Сначала мечтал просто прыгнуть и почувствовать, что такое свободный полет, — рассказал Виталий корреспонденту «СЧ». — Первый прыжок я сделал в свой день рождения. Когда каждую неделю прыгаешь, то страх пропадает, и получаешь удовольствие. Но сейчас я месяц не прыгал, и при первом взлете небольшой мандражик присутствовал».

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