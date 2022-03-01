Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Канаше

В Канаше «десятка» попала в ДТП, погибла пассажирка, и два человека пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. Авария произошла вечером 5 марта на улице Комсомольской. По предварительным данным, 38-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и влетел в опору линии электропередачи. Сам виновник аварии отделался ушибами, чего не скажешь о его попутчиках. 47-летняя женщина, которая находилась на заднем сиденье и не была пристегнута, скончалась на месте происшествия. Еще один пассажир с различными травмами был доставлен в больницу. Кстати, водитель «десятки» от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него возбуждено уголовное дело.