10 марта — День работников архивов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые работники и ветераны архивной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Архивный фонд Чувашской Республики сегодня насчитывает более трех миллионов дел. Это наше национальное богатство, к которому мы обращаемся, когда хотим лучше понять прошлое, осмыслить историю страны, республики, предприятия, учреждения или даже семьи.

Архивисты Чувашии внесли большой вклад в проведение Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, и сегодня принимают активное участие в организации мероприятий, посвященных Году выдающихся земляков. Благодаря их участию проводятся памятные мероприятия, реализуются выставочные проекты, издаются книги. Изучая архивные материалы, мы узнаем интересные факты биографии, раскрываем новые грани жизни и творчества людей, оставивших яркий след в летописи Чувашии.

Выражаю искреннюю признательность всем работникам архивного дела за кропотливый добросовестный труд, который позволяет сберечь богатейшее историко-документальное наследие для будущих поколений.

Желаю вам успехов в работе, здоровья, мира, благополучия, новых открытий и свершений!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 10 марта 2022 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.