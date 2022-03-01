Уважаемые работники и ветераны архивной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Архивный фонд Чувашской Республики сегодня насчитывает более трех миллионов дел. Это наше национальное богатство, к которому мы обращаемся, когда хотим лучше понять прошлое, осмыслить историю страны, республики, предприятия, учреждения или даже семьи.

Архивисты Чувашии внесли большой вклад в проведение Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, и сегодня принимают активное участие в организации мероприятий, посвященных Году выдающихся земляков. Благодаря их участию проводятся памятные мероприятия, реализуются выставочные проекты, издаются книги. Изучая архивные материалы, мы узнаем интересные факты биографии, раскрываем новые грани жизни и творчества людей, оставивших яркий след в летописи Чувашии.

Выражаю искреннюю признательность всем работникам архивного дела за кропотливый добросовестный труд, который позволяет сберечь богатейшее историко-документальное наследие для будущих поколений.

Желаю вам успехов в работе, здоровья, мира, благополучия, новых открытий и свершений!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев