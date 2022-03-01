Киберспортсмены из чебоксарского лицея №3 выиграли престижный турнир

На днях состоялся четвертый сезон Школьной лиги, включенной в проект «Всероссийских молодежных киберспортивных игр». В нынешнем сезоне за награды боролись школьники из 69 регионов страны. В условиях серьезной конкуренции команда чебоксарского лицея №3 смогла одержать победу в трех из пяти представленных дисциплин: Dota 2, Clash Royale и «Поиск в интернете на время». Набрав в сумме 355 баллов, наши ребята добились серьезного преимущества над сборной школы №10 города Железноводска, расположившейся на второй ступеньке пьедестала почета и получившей по итогу 240 баллов. Третье место со 190 баллами заняла «Школа Сколково-Тамбов» из Тамбова.