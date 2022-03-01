На месте бывшего бассейна по ул. Чапаева появится трехэтажный спорткомплекс

В столице республики в аварийном состоянии находится здание бассейна спортшколы олимпийского резерва № 9. Но сейчас уже проходит экспертизу проект нового спортивного комплекса, представляющего собой трехэтажное сооружение общей площадью 8874 кв. метра.

Здание профильной спортивной школы по плаванию было построено в 1968 году. После анализа технического состояния конструкций строение признали непригодным для дальнейшего использования. В 2021 году из республиканского бюджета были выделены средства на разработку проекта нового спортивного комплекса на месте старого.

Напомним, Глава Чувашии Олег Николаев в ходе недавней пресс-конференции затронул и вопрос строительства нового сооружения для плавания. «Работа идет, в ближайшее время проектно-сметная документация выйдет из экспертизы. И мы уже подали заявку на то, чтобы в 2023-2025 годах попытаться войти в федеральную программу со строительством этого бассейна, — подчеркнул Олег Николаев. — Причем это уже будет не просто бассейн, а скорее всего такой полноценный плавательный дворец с 50-метровым и 25-метровым бассейнами, с трибунами для зрителей и всей соответствующей инфраструктурой для проведения не просто тренировочного процесса для спортсменов, но и соревнований российского и международного уровней».

А если изучить проектную документацию, то помимо бассейнов в новом «плавательном» дворце будет оборудован универсальный спортивный зал с трибунами на 600 человек, включая специальную трибуну для маломобильных граждан. По плану срок получения положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию — май 2022 года, сообщили в Минспорта Чувашии.