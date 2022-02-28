Гараж без фундамента можно легализовать

Попадают ли под «гаражную амнистию» гаражи, не имеющие общих стен с другими гаражами и у которых нет фундамента? Они не входят в гаражный кооператив, но расположены все друг за другом на одной линии. Земельный участок под них в середине 90-х годов жителям дома выделило руководство рядом находящегося училища, которому ранее принадлежала эта земля. В конце 2000-х годов учебное заведение передало участок, на котором расположены гаражи, муниципалитету. Владельцы этих гаражей готовы создать гаражный кооператив либо оформить гараж и участок под ним в собственность, платить налоги. Какие действия надо предпринять для этого в рамках «гаражной амнистии»?

Н. Васильев, В. Гудков, А. Трофимов

Гаражи, о которых речь, не являются капитальными, поскольку не имеют фундамента. Права на такие строения не подлежат государственной регистрации в ЕГРН. Вместе с тем закон о «гаражной амнистии» предусмотрел ряд механизмов, позволяющих легализовать размещение некапитальных гаражей, пояснили в Управлении Росреестра по Чувашии. Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, в данном случае не надо оформлять даже в аренду. Органу местного самоуправления достаточно утвердить схему расположения некапитального гаража. Такой порядок распространяется и на уже существующие такие гаражи.

По вопросу включения гаражей в муниципальную схему необходимо обратиться в местную администрацию. Если они будут включены в схему, необходимо получить в администрации разрешение на использование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.