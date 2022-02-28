Жителей Чувашии приглашают оценить работу своей управляющей компании

Будут учтены и похвалы, и упреки

На портале «Народный контроль» в Чувашии запустили онлайн-опрос населения, который должен определить уровень удовлетворенности жильцов коммунальными услугами.

Жителям республики предлагается оценить по трехбалльной шкале качество предоставляемых коммунальными организациями услуг, уровень компетенции, открытость сотрудников управляющих компаний и другие направления их работы. Присмотреться к деятельности УК поручил Глава республики Олег Николаев в начале декабря прошлого года в ходе заседания Координационного совета по защите прав потребителей. «Видится целесообразным наряду с новым порядком контроля использовать такой доступный и эффективный инструмент, как рейтингование управляющих компаний по количеству обращений граждан», — отметил он.

По мнению Олега Николаева, такое решение поможет как в осуществлении контроля за деятельностью коммунальных организаций, так и в повышении качества предоставляемых жителям региона услуг. «Если мы из года в год будем видеть в рейтинге одни и те же организации — это для всех контролирующих органов будет явным сигналом, насколько качественно управляющие компании выполняют свои обязательства, а самое главное, люди будут принимать решение — доверять им или нет. Такой инструмент позволит нам контролировать процессы», — считает Глава республики.

По словам руководителя Госжилинспекции республики Виктора Кочеткова, рейтинг управляющих организаций проводился и раньше. Но тогда брались в расчет количество поступивших обращений, жалоб на УК, количество проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний и возбужденных административных дел за их невыполнение. То есть в рейтинге присутствовали только критерии оценки органов надзора. Теперь же будет учитываться и мнение жителей республики — потребителей коммунальных услуг. А также взаимодействие управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями касаемо оплаты предоставляемых коммунальных услуг.

А вообще в Госжилинспекцию, по словам ее руководителя, поступает много обращений, которые связаны в основном с проблемами, с негативной стороной деятельности УК.

«Но хотелось бы также получить информацию от собственников домов, которые довольны обслуживанием. И соответствующий опрос — наиболее оптимальный способ получить обратную связь от них», — считает Виктор Кочетков.

По данным Госжилинспекции, сегодня многоквартирные дома в республике обслуживают 183 организации. Самое большое количество УК на территории Чебоксар — 108. В Новочебоксарске — 16 управляющих компаний, в Канаше — 18, в Шумерле — 8, в Алатыре — 7. В муниципальных районах, как правило, максимум 1-2 управляющие компании. К примеру, в Урмарском, Янтиковском, Шемуршинском районах — по одной обслуживающей организации. Соответственно у жильцов нет выбора, разве что создать ТСЖ или ТСН.

Виктор Кочетков сообщил, что предложенный пользователям коммунальных услуг опрос несложный, он включает 15 вопросов, первые десять — с оценкой в баллах, ответы на них идут в зачет. Например, один из них: «Как вы оцениваете состояние вашего дома в результате деятельности управляющей компании». Предстоит дать оценку — состояние дома ухудшилось, не меняется, заметно улучшается.

«Для управляющих организаций это очень хорошая мотивация улучшить качество предоставляемых услуг. Если люди недовольны своей УК, они могут выбрать другую, руководствуясь рейтингом. Чтобы не потерять свои дома, компания должна соответствовать критериям оценки», — подчеркивает Виктор Кочетков.