В Чебоксарах состоялась акция в поддержку паралимпийской сборной

…И новые сани в подарок

На днях в стенах Регионального центра по хоккею прошла акция в поддержку паралимпийской команды России — республиканский клуб по следж-хоккею «Атал» сыграл выставочный матч с ребятами из коллектива «Сокол-2012». Также в поддержку нашей сборной грациозный номер показали воспитанницы отделения фигурного катания спортшколы № 4.

…Не утихли еще эмоции у любителей спорта от побед блестящего лыжника Александра Большунова и других свершений наших спортсменов на Олимпийских играх, как уже меньше недели осталось до старта Паралимпиады в Пекине.

Спортсмены с ограниченными возможностями из России уже приучили своих болельщиков к большому количеству наград на главных стартах четырехлетия — на прошлых зимних играх 2018 года в Пхенчхане наши сборники, выступившие в качестве независимых спортсменов из-за разгоревшегося в то время допингового скандала, завоевали 24 награды. Тогда в национальную сборную отобрались 34 спортсмена, а на нынешней Паралимпиаде в столице Китая в составе команды Паралимпийского комитета России выступят 87 атлетов.

Перед поездкой в Пекин наши спортсмены прошли изнурительные тренировочные сборы и для них очень важно видеть всестороннюю поддержку. Ведь главные соревнования еще впереди и хочется как-то отвлечься от спортивных баталий, которые их только ожидают.

И вот фигуристки спортшколы № 4 показали невероятный по красоте номер. Девочки словно бабочки порхали по льду — все действия выполнялись синхронно. Зрители на трибунах аплодисментами поддержали выступления фигуристок. Следом эстафетную палочку перехватили следж-хоккеисты команды «Атал» и игроки из клуба «Сокол-2012». В этот момент на льду не было победителей и проигравших — на выставочном матче царила атмосфера дружбы, но при этом без эффектных заброшенных шайб дело не обошлось. Также юные спортсмены приняли участие во флешмобе — они скандировали в поддержку паралимпийцев: «Россия вперед! Мы болеем за вас!»

Одному из участников товарищеской игры этот день запомнится надолго. Демид Чурбанов из «Атала» очень хотел играть в новых санях… И министр спорта Чувашии Василий Петров, снявший на традиционной «Елке желаний» «снежинку» Демида, подарил юному спортсмену современные сани, сделанные под специальный заказ. Все ребята были очень рады за партнера по команде.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии: «Мы сегодня собрались поддержать паралимпийскую сборную России. Я уверен, что такая поддержка поможет нашей команде добиться весомых успехов. У нас в республике сейчас хорошо развивается следж-хоккей. Возможно, кто-то из нашей команды «Атал» в будущем войдет в состав паралимпийской сборной нашей страны».

«Очень доволен, что мне подарили новые сани, — рассказал Демид Чурбанов. — Я уже практически четыре года занимаюсь следж-хоккеем и с удовольствием хожу на тренировки».

«Новые сани мы не успели опробовать — их нужно настроить, подкрутить, подточить — отметила мама Демида Мила Чурбанова. — Моему сыну занятия в кайф — когда мы пытаемся его наказывать, то говорим, что не пойдешь на тренировки. Он расстраивается. Демид готов заниматься каждый день».

Команда «Атал» на хоккейной карте Чувашии существует уже четвертый год. За короткий срок клуб смог воспитать талантливых ребят и завоевать награды различных всероссийских турниров.

«Наш вратарь Ваня Шестаков сейчас играет в Оренбурге, а Миша Козлов — в Питере, за команду «СКА-Стрела», — уточнил главный тренер команды «Атал» Владимир Петров. — Я с ребятами разговариваю о хоккее — без этого не бывает. Будем смотреть матчи на Паралимпиаде».